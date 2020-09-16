Пекин, , 02:37 — REGNUM Смотрители Пекинского зоопарка успокоили взволнованных посетителей, что «лысины» на теле любимицы публики панды Фу Син являются результатом ее чрезмерной игривости и любви кататься по земле, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Любители панд недавно заметили залысину на голове трехлетней панды, которая напоминает очаговое облысение. Вскоре это стало главной темой обсуждения в китайских социальных сетях.

Заместитель куратора зоопарка Чжан Чжэнлинь заявил, что зоологи и дантисты проверили представителя вида бамбуковых медведей, находящихся на грани вымирания, и заключили, что потеря шерсти связана не с какими-либо болезнями, инфекциями или повреждениями.

Оказалось, что резвый медведь выработал привычку постоянно кататься кувырком, которая прочно закрепилась в июне этого года. Лысины образовались на выступающих частях головы панды, которые наиболее склонны к истиранию, отметил Чжан.

Зоопарк планирует добавить специальное оборудование для тренировки, а также ряд отвлекающих устройств для черно-белой звезды зоопарка, чтобы минимизировать истирание шерсти, а хранители будут больше внимания уделять панде.