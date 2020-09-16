Вашингтон, , 02:19 — REGNUM Дым от природных пожаров, бушующих в нескольких штатах на западной окраине США достиг атлантического побережья страны, сообщает Национальная метеорологическая служба Соединенных Штатов.

Так, появление дыма зафиксировали в американской столице США, расстояние от которой до ближайших очагов составляет около 3,5 тыс. км.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября стало известно, что в результате природных пожаров, бушующих на территории западных штатов в США, погибли не менее 28 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Режим ЧП объявлен из-за лесных пожаров в пяти округах штата Калифорния