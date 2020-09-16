Стокгольм, , 01:53 — REGNUM В Швеции сняли запрет на посещение домов престарелых, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба шведского правительства.

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Запрет на посещение домов престарелых был введен 1 апреля и продлится до 1 октября. При этом власти не намерены его продлевать в дальнейшем.

«Мы рискуем, отменяя этот запрет, и хотим, чтобы все действовали ответственно», — заявила глава шведского минздрава Лена Халленгрен.

Отмечается, что в шведских домах престарелых теперь будут проверять на наличие коронавируса, а также проводить тщательную санитарную обработку. Эти меры введены для предотвращения угрозы распространения COVID-19.