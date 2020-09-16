Луисвилл, США, , 01:36 — REGNUM Сумма в $12 млн будет выплачена в качестве компенсации семье чернокожей Брионны Тейлор, застреленной полицейскими в своей квартире в городе Луисвилл в американском штате Кентутки, передает телеканал CNN.

Средства будут предоставлены городскими властями. Соответствующие решение должно быть обнародовано в ближайшее время, после урегулирования всех споров по иску от семьи убитой.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта три сотрудника полиции ворвались в квартиру Тейлор, предполагая, что там хранятся наркотики. Помимо спящей владелицы в жилище находился ее друг, который открыл стрельбу по полицейским. В ходе перестрелки Тейлор была застрелена.

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