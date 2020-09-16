Абу-Даби, , 01:15 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах за минувшие сутки выявили 674 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и предотвращения заболеваний ОАЭ.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в ОАЭ достигло 80 940. Также за 15 сентября в Объединенных Арабских Эмиратах выздоровели 654 пациента, их уже выписали из медицинских учреждений. Общее число выздоровевших в стране достигло 70 635.

Кроме того, за последние сутки в ОАЭ скончались два пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в стране выросло до 401.