Кампала, , 00:55 — REGNUM В Уганде за прошедшие сутки выявили 145 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба угандского министерства здравоохранения.

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Отмечается, что за последние 24 часа в стране провели 2003 теста на выявление коронавирусной инфекции. По их результатам вирус был выявлен у 103 человек, которые ранее контактировали с зараженными, 25 человек, находившимися под подозрением, а также у 17 вернувшихся на родину граждан Уганды.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 превысило 5 тыс. и достигло 5123. Всего с начала пандемии в Уганде выздоровели 2333 пациента, еще 58 с болезнью не справились и скончались.