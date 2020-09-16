Загреб, , 00:46 — REGNUM 19 сентября на площади Марка пройдёт «парад гордости» сообщества ЛГБТ. В хорватском сообществе ЛГБТ «Zagreb Pride» указывают, что парад проводится с целью достижения в Хорватии конституционного равенства и формирования общества, свободного от гендерных норм и категорий. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«В этом году мы боримся за конституционное равенство и право на свободу, внутри и снаружи четырех стен! В настоящее время Конституция представляет для нас стену, поскольку она ограничивает и подавляет наши свободы. Эта стена, которую мы должны снести», — говорится в заявлении хорватского сообщества ЛГБТ.

Активисты требуют, чтобы процесс изменения Конституции был инициирован таким образом, чтобы все права и обязательства были равны для всех типов семей. Они приветствовали недавнее решение Конституционного суда Хорватии, которое позволило однополым семьям брать детей из детдома, и осудили конституционное ограничение однополых браков 2013 года, назвав его «устаревшим, бессмысленным и противоестественным».