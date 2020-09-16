Москва, , 07:20 — REGNUM В Москве пользователи цифровой туристической платформы Russpass могут получить консультацию по телефону. Об этом сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Её комментарий опубликован 16 сентября на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Сергунина рассказала, что на платформе агрегируются предложения для туристов.

«Благодаря им можно познакомиться с историей и культурой, архитектурой и красотой природы разных регионов России. Москва, Петербург, Кубань, Алтайский край — выбор действительно большой. Специалисты горячей линии готовы помочь с планированием поездки или проконсультировать уже во время путешествия», — сказала она.

Глава общегородского контакт-центра Андрей Савицкий пояснил, что платформу запустили в тестовом режиме 20 июля, и сейчас важно, чтобы ею могли пользоваться с удобством.