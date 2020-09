Токио, , 23:27 — REGNUM Компании Bandai Namco и Dontnod Entertainment выложили в сеть трейлер приключенческой игры Twin Mirror, выполненной в жанре психологического триллера. Ролик был опубликован 15 сентября на Twitter-странице проекта.

Разработчики сообщили, что игра выйдет на платформах PS4, Xbox One и ПК 1 декабря 2020 года. В Twin Mirror геймеры окажутся в разуме главного героя по имени Сэм. Им предстоит выяснить, что с ним произошло.

https://twitter.com/BandaiNamcoUS/status/1305899496098820096

Ранее студия Dontnod работала над такими проектами, как Remember Me, Vampyr, Life Is Strange. Она также разрабатывала игру Tell Me Why, третий эпизод которой вышел 10 сентября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, почему Ubisoft сменила название игры Gods & Monsters