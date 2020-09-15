Турин, Италия, , 23:13 — REGNUM Руководители министерств здравоохранения и образования Италии во вторник, 15 сентября, официально обжаловали решение властей региона Пьемонт (Турин) об измерении температуры учеников у зданий школ.

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Такой порядок приводит к скоплениям учащихся и противоречит мерам санитарной безопасности, полагают в Риме. Туринские власти, в свою очередь, считают, что рисковать здоровьем учеников, полагаясь только на ответственный подход родителей, нельзя.

Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики будут носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.