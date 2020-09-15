Рим, , 23:12 — REGNUM 50% граждан Италии полагают, что эпидемия коронавируса продлится не меньше года, передает Termometro Politico во вторник, 15 сентября, со ссылкой на проведенное в августе 2020 года исследование Demos.

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Отмечается, что число пессимистически настроенных граждан растет: в мае и июне 2020 года этот вариант ответа выбирали 41% и 43% респондентов соответственно.

По данным за август, 21% граждан полагают, что эпидемия продлится «еще несколько месяцев» (в июне этот вариант ответа выбирали 38% респондентов), 17% — что она продлится «многие годы» (в июне этот показатель составлял 9%).