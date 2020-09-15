Милан, Италия, , 23:09 — REGNUM С 16 сентября авиакомпания «Алиталия» запустит «свободные от коронавируса» рейсы между Римом и Миланом.

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На борт будут пускать только граждан со справкой об отсутствии коронавируса, справка должна быть выдана менее чем за 72 часа до вылета.

«Алиталия» проводит эту акцию в порядке эксперимента, если он будет признан успешным, аналогичные рейсы появятся и на других направлениях.