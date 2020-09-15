Элиста, 15 сентября 2020, 22:51 — REGNUM В Республике Калмыкия вводится ряд послаблений режима самоизоляции. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»
В документе указано, что в Калмыкии разрешено проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе с численностью зрителей до 100 человек. По-прежнему действует запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением торжеств по случаю 155-летия со дня основания Элисты. При проведении праздника должны строго соблюдаться санитарные требования.
Также разрешено проведение деловых встреч в помещениях с числом участников не более 90 человек и иных мероприятий на открытом воздухе без очного присутствия зрителей.