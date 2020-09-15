Ростов-на-Дону, , 22:39 — REGNUM В Ростовской области установлен запрет на продажу газовых зажигалок и баллончиков для их заправки детям. Соответствующий законопроект был поддержан на заседании Законодательного собрания региона 15 сентября, передаёт ИА REGNUM.

«За розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, в качестве административного наказания установлен административный штраф: для граждан — в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей», — уточнили в донском парламенте.

При помощи подобных мер планируется прекратить один из видов подростковой токсикомании — сниффинг. До настоящего времени какого-либо правового регулирования отношений в сфере оборота товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, не существовало.