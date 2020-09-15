Скопье, , 23:40 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии во вторник, 15 сентября, сообщили о том, что за последние сутки в результате исследования 1404 образцов было выявлено 98 носителей коронавируса. Ещё 101 пациент был признан излечившимся.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 15 925 случаев заражения, 661 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались девять пациентов. Лечение проходят 1846 человек. 13 418 пациентов уже здоровы.

Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19, однако это печальное первенство от нее уже скоро может перейти к Косово. При этом число активных случаев заражения значительно снижается, в то время как число ежедневно выявляемых случаев заражения в разы ниже числа выздоравливающих.

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