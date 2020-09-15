Сыктывкар, , 22:29 — REGNUM В Коми возобновили работу бассейны. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Власти разрешили открыть работу бассейны, в том числе расположенные в физкультурно-спортивных организациях, фитнес-центрах (спортивных клубах), банях, саунах, а также в образовательных организациях.

За последние сутки в республике было выявлен 51 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных с начала пандемии выросло до 7165.