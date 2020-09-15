Аддис-Абеба, , 21:34 — REGNUM Согласно отчету Africa CDC, к вечеру 15 сентября в странах Африки подтверждено 1 360 635 случаев COVID-19 и 32 809 смертей от заболевания.

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Наибольшее число случаев и жертв COVID-19 — в ЮАР (650 749 и 15 499 соответственно). На втором месте по заболеваемости и жертвам — Египет (101 177 и 5661).

Третье место по числу выявленных случаев COVID-19 на континенте занимает Марокко (88 203). По числу жертв болезни на третьем месте находится Алжир (1620).

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