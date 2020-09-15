Пятигорск, Ставропольский край, , 21:13 — REGNUM Во вторник, 15 сентября, в Пятигорске открылась четвертая смена XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» под названием «Лидеры изменений». Смена продлится до 20 сентября при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, заместитель руководителя Росмолодежи Григорий Гуров, представители исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ.

В 2020 году форум впервые прошел в цифровом формате в связи с распространением коронавирусной инфекции. Прямые трансляции, тренинги и публичные защиты, команды и кураторы, культурная программа и встречи с гостями, концерты и альтернативные площадки — форум сохранил сложившиеся традиции в новом онлайн-формате.

С 10 по 26 августа в трех образовательных сменах «ПРОкоманды. Глобальные вызовы», «ПРОкоманды. Национальный код» и «ПРОкоманды. Мастерская сообществ», а также в карьерной мастерской Профессионалы. рф приняли участие 3888 человек со всей России.

В четвертой очной смене Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» примут участие 300 человек, лучше всех проявивших себя по итогам трех смен онлайн-форума.

Рейтинг составлялся по результатам активности участников во всех мероприятиях форума. Баллы зачислялись за посещение и работу в рамках образовательной программы, публикации в сервисах онлайн-платформы, выполнение заданий на альтернативных площадках, участие в культурно-развлекательной программе и других направлениях.

Все участники четвертой смены представляют только регионы Северо-Кавказского федерального округа. Такое решение было принято дирекцией форума в связи с сохраняющейся непростой эпидемиологической обстановкой и рекомендациями Роспотребнадзора.

В ходе установочной сессии «Цели национального развития и национальные проекты: роль молодежи» руководитель проектов АНО «Россия — страна возможностей» Лука Горубин рассказал участникам форума о конкурсах и проектах, реализуемых президентской платформой.

«Президентская платформа «Россия — страна возможностей» приготовила вам сюрприз. Наша команда оценивает таланты и помогает им развиваться, выстраивать свои карьерные траектории. В этом году на всей форумной кампании, в том числе и на «Машуке», будут работать профессиональные оценщики, которые, к слову, оценивают и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России». По итогам форума каждый из вас получит карту компетенций, которая даст направление, что в себе улучшать, куда двигаться дальше. И я надеюсь, что это поможет вам в профессиональной самореализации», — отметил Лука Горубин.

Участники смены пройдут обучение по трем трекам: «Цифровой бизнес», «Цифровое управление», «Цифровое образование». Образовательные треки для участников форума проведут руководители различных проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», а также победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России».

Также в рамках четвертой смены форума стартует межрегиональный конкурс «Знаю Кавказ». Это проект, созданный участниками и экспертами форума «Машук» в августе 2019 года на смене «Россия — страна возможностей» при экспертной поддержке одноименной президентской платформы. Конкурс призван укрепить отношения между молодежью Северного Кавказа и привлечь внимание молодых ученых к исследованию проблем этого региона.

По итогу форума каждый его участник получит цифровое портфолио, содержащее результаты диагностики и рекомендации по развитию личных компетенций. Также после продуктивной работы на Комсомольской поляне 30 лучших участников будут трудоустроены в ведущие компании и институты округа или будут поддержаны ими иным образом.

Машуковцев поприветствовал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров: «Приехавшие на офлайн-смену — победители в своих онлайн-сменах и заслужили право оказаться здесь. Чтобы проявить себя, реализовать свой творческий потенциал и показать свою полезность в искрящем энергией молодёжном социуме. Желаю вам всем зарядить друг друга этой позитивной энергией!»

Для участников четвертой смены форума предусмотрено регулярное тестирование на COVID-19. Во всех помещениях установлены обеззараживатели воздуха, подготовлены средства индивидуальной защиты. Палатки и общие шатры размещены с учётом санитарных требований.