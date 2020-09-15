Сараево, , 21:26 — REGNUM 16 сентября страны-члены Европейского союза должны провести совещание по рассмотрению вопроса о внесении изменений в список стран, к которым не применяются ограничения на въезд в ЕС. Отдельно будет обсуждаться эпидемиологическая ситуация в Боснии и Герцеговине.

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Как сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz 15 сентября, хотя вопрос об открытии границ ЕС для граждан БиГ уже начали рассматривать некоторые страны-члены, но общая неофициальная оценка гласит, что эпидемиологическая ситуация в стране еще недостаточно стабилизировалась.

Согласно обзору эпидемиологического состояния, регулярно предоставляемого министерством гражданских дел страны, в Боснии и Герцеговине в настоящее время насчитывается 190,08 активных ежедневных случаев заражения на 100 000 жителей.

15 сентября в Боснии и Герцеговине было подтверждено 23 929 случаев заражения коронавирусом и протестировано 213 546 человек, 725 пациентов скончались, в то время как выздоровевших — 16 701.

Напомним, основным критерием Европейского союза для снятия ограничений на въезд из третей страны является показатель в 16 инфицированных на 100 000 жителей. В то же время требуется стабильная или нисходящая тенденция новых случаев заражения по сравнению с предыдущими двумя неделями.