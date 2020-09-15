Женева, Швейцария, , 20:57 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 233 014 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 29 155 581. Такие данные приводит 15 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»

Сообщается также, что за сутки во всём в мире скончались ещё по меньшей мере 4245 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 926 544.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 234 948 выявленных случаях заражения коронавирусом и 4771 скончавшемся пациенте за сутки.

За день до этого организация зафиксировала рекордный суточный прирост инфицированных за весь период с начала пандемии — 307 930 новых случаев.