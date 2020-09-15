Москва, , 19:54 — REGNUM Адвокат Роман Филиппов откажется от общения с журналистами на время работы с делом актёра Михаила Ефремова. Об этом сообщил изданию «Подъём» его коллега по адвокатскому бюро Владимир Алексеев.

Отмечается, что данное решение принято по просьбе семьи актёра. «Я спросил его об этом. Да, он подтвердил, что есть такая просьба, что сильно в СМИ не распространяться теперь», — сказал Алексеев.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что новым адвокатом Михаила Ефремова, приговорённого к восьми годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, стал Роман Филиппов. Он имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве.

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