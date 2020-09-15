Москва, 15 сентября 2020, 19:53 — REGNUM В этом году кампания «Сохраним лес» стартовала 26 августа. Менее чем за месяц в ней поучаствовали более 1300 человек. Презентация акции «Сохраним лес» состоялась сегодня, 15 сентября, на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня».
Отметим, тема лесных пожаров остаётся одной из самых обсуждаемых в мире. Кадры из Калифорнии, которые распространились в социальных сетях на минувшей неделе, интернет-пользователи сравнили с концом света: смог затянул небо над Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, окрасив его в оранжево-красные цвета. В связи с этим вновь была поднята и тема глобального потепления.
Несмотря на стабильную ситуацию в России, в рамках акции «Сохраним лес» особое внимание по-прежнему будет уделяться регионам, ранее наиболее пострадавшим от лесных пожаров. Это Красноярский край, Иркутская область, Якутия и Ханты-Мансийский автономный округ. «Наша цель — не просто восстановить лес, но также привлечь внимание жителей к проблеме лесных пожаров. Человеческий фактор был и остается основной причиной возгораний в лесу», — напомнил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.
На участие в акции откликнулись специалисты лесной отрасли из всех регионов страны. Растёт и количество волонтёров. Так, акцию вновь поддержала «Молодёжка ОНФ». «Нам это видится проявлением гражданской позиции. Она объединяет вокруг себя продвинутых сознательных людей, параллельно из акции превращаясь в масштабное экологическое движение. Люди присоединяются семьями», — говорит заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.
Поддерживают акцию и известные люди. В частности, сегодня деревья с детьми на Камчатке сажал спортсмен-паралимпиец, общественный деятель, член Общественной палаты РФ и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Сергей Бурлаков. Во время пресс-конференции он поделился, что в следующий раз дети обещают привести на акцию родителей. Одним из амбассадоров акции стал и приглашённый премьер Баварского государственного балета Сергей Полунин.
Тем временем акция продолжает шествие по стране. Сегодня в прямом эфире новые леса появились в Воронежской и Тульской областях. А уже завтра «Сохраним лес» зайдёт в Пермский край.
Всего в рамках акции планируется высадить 40 миллионов деревьев. Присоединятся все регионы страны. Все места высадок уже доступны на официальном сайте акции сохранимлес.рф. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке «Молодёжки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».