Йошкар-Ола, , 19:38 — REGNUM В Марий Эл 36,5 тыс. учащихся начальных классов обеспечены горячим бесплатным питанием с 1 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Для того чтобы наладить подачу детям горячего питания, все 248 пищеблоков школ были обеспечены необходимым технологическим и холодильным оборудованием, а также инвентарем. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 27 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, до текущего учебного года бесплатным питанием обеспечивались две категории — это дети из многодетных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас средства на обеспечение всех школьников младших классов горячим питанием выделяются в качестве субсидии в размере 133,196 млн рублей. Такую сумму называла глава минобразования республики Наталья Адамова в марте 2020 года, причем до этого объём субсидий на бесплатное питание школьников в Марий Эл оценивался в 158 млн рублей.