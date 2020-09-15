Загреб, , 19:18 — REGNUM 15 сентября Национальный штаб гражданской защиты Хорватии издал постановление о продлении временного запрета на пересечение хорватской границы для иностранных граждан до 30 сентября. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Ограниченный режим пересечения пограничных переходов Хорватии, таким образом, в основном относится к гражданам третьих стран, в то время как граждане Европейского союза и государств Шенгенской зоны имеют право свободно въезжать в страну.

Границу Хорватии не могут пересекать множество категорий иностранных граждан, то есть лица, не имеющие гражданства Европейского союза. Со статусом и условиями пересечения границы можно ознакомиться на сайте МВД Хорватии.