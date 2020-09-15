Токио, , 20:24 — REGNUM 117-летняя японка Канэ Танака, признанная Книгой рекордов Гиннесса старейшим из ныне живущих людей в мире, получила в подарок поздравительный сертификат, украшенный шоколадными конфетами, рассказывает газета Mainichi.

Муниципальное правительство префектуры Фукуока вручило женщине сертификат в знак уважения к её долголетию. Подарок также приурочили к специальному празднику в Японии — Дню почитания старших, который отмечается каждый третий понедельник сентября.

Поздравление засняли на видео. Танака Канэ попробовала угощение и поблагодарила за поздравление.