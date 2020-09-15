Подгорица, , 18:50 — REGNUM Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC), который представляет глобальный сектор частных путешествий и туризма, присвоил Черногории международный знак Safe Travels.

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Национальная туристическая организация заявила, что это специально разработанный знак, который позволяет путешественникам определять направления и компании по всему миру, которые приняли глобальные стандарты здоровья и гигиены в качестве важного условия для безопасного путешествия во время пандемии коронавируса.

«Протоколы и меры безопасности, принятые Институтом общественного здравоохранения Черногории в сотрудничестве с компетентными учреждениями в области туризма, чтобы сделать пребывание туристов в нашей стране максимально приятным и защитить здоровье туристов, что подтверждается глобальными протоколами WTTC», — говорится в заявлении турорганизации Черногории.