В Астраханской области выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области 17 сентября подтверждено 47 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 6504 положительных теста.
В Карачаево-Черкесии госпитализированы почти 300 COVID-пациентов
В Карачаево-Черкесии госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах 289 жителей региона, у которых выявлен коронавирус. Об этом 17 сентября сообщили в региональном оперативном штабе. Общее число находящихся на лечении пациентов составляет 1471 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.
На Среднем Урале площадь лесных пожаров выросла более чем в четыре раза
Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась в 2020 года в 4,2 раза относительно прошлогодних показателей. Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов региона Свердловской области Олег Сандаков на пресс-конференции.
По данным чиновника, в 2020 году уже произошло 496 лесных пожаров. Они затронули площадь в 9 850 га. Это больше в 4,2 раза, нежели в аналогичный период прошлого года.
Власти планируют восстановить около 30 тыс. га леса. в этом году, добавил Сандаков.
Опасения МИД РФ обоснованы: глубина второй волны пандемии неизвестна
Пока непонятно, какой продолжительности и глубины будет вторая волна пандемии. Так что опасения, высказанные МИД России, вполне обоснованы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
В пяти школах Оренбуржья ввели карантин по COVID-19
В Оренбургской области в пяти школах объявлен карантин. В учреждениях образования в пяти классах выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
В Самарской области за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19
14 пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
По сообщению пресс-службы ведомства, 30-летняя женщина страдала заболеванием крови.
Более 1,3 тыс. граждан Киргизии «застряли» в Башкирии
Граждане Киргизии скопились в Куюргазинском районе Башкирии из-за закрытия границы Казахстана. Об этом 17 сентября сообщил глава Куюргазинского района Юлай Ильясов на своей странице в социальной сети.
По его словам, граждане находятся в селе Ермолаево. До решения вопроса проезда через границу, им предоставили временное размещение, а также горячее питание. Охрану порядка осуществляют сотрудники правоохранительных органов.
В Калмыкии за сутки выявили 56 носителей коронавируса
В Республике Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 24 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 17 сентября.
В Волгоградской области 800 медиков заразились коронавирусом
Коронавирус выявлен у около 800 работников медицинских организаций Волгоградской области, в том числе не медперсонала. Умерло 13 сотрудников. Об этом 17 сентября на брифинге заявил заместитель руководителя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
В Госдуме на опровержение Песковым самоизоляции ответили народной приметой
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») нашел взаимосвязь между заявлениями представителей власти и грядущими событиями.
Эксперт назвал условия открытия границ ЕС для туристов из России
Открытие границ России для турпоездок в страны ЕС станет возможным, когда вернется доверие туристов к международным поездкам, снизится уровень заболеваемости в отдельных странах, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Никольская.
V Ялтинский кинофестиваль «Евразийский мост» перенесли на 2021 год
V Ялтинский Международный кинофестиваль «Евразийский мост» перенесён на 2021 год, решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой. О переносе фестиваля 17 сентября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на странице в социальной сети.
Центр «Вектор» завершил первую фазу испытаний своей вакцины от коронавируса
Разработанная центром «Вектор» вакцина от коронавируса не даёт пожизненного иммунитета, заявил 17 сентября представитель центра.
В Ивановской области за сутки выявили 44 носителей коронавируса
44 новых носителя коронавируса выявлены на территории Ивановской области за минувшие сутки, данные опубликовал региональный оперативный штаб 17 сентября.
В Ульяновской области случаи заражения коронавирусом выявлены в 13 школах
В Ульяновской области по одному случаю заражения коронавирусом зафиксировано в 13 школах.
Поспешность вредна: путешествия за рубеж сопряжены с риском
Сегодня говорить о полноценном восстановлении авиасообщения между Россией и популярными среди туристов стран Западной Европу, Юго-Восточной Азии и других направлений очень рано и вредно, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
В центре «Вектор» сообщили об устойчивости вакцины к мутациям коронавируса
Противокоронавирусная вакцина новосибирского центра «Вектор» довольно устойчива к мутациям вируса. Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков 17 сентября в прямом эфире в Instagram ведомства.
«На данный момент мы можем быть спокойны, я думаю, и в дальнейшем, в будущем, эта вакцина достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса», — сказал Рыжиков.
В Ингушетии число заразившихся коронавирусом превысило пять тысяч человек
В Ингушетии за минувшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 в республике превысило пятитысячную отметку, составив 5044 человека. Об этом сообщили 17 сентября в региональном оперативном штабе.
В Карачаево-Черкесии выявлено 97 семейных очагов заражения коронавирусом
В Карачаево-Черкесии одной из причин роста заболеваемости COVID-19 является несоблюдение социальной дистанции из-за участия граждан в семейных мероприятиях с большим числом участников — свадьбах и похоронных обрядах. Такой вывод сделали в республиканском оперативном штабе, проанализировав текущую ситуацию в регионе. Так, по данным оперштаба в КЧР выявлено 97 семейных очагов заражения.
Наполняемость кинозалов в Татарии могут увеличить до 70%
При благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке в Татарии могут увеличить разрешенную наполняемость посетителями в кинотеатрах и концертных залах до 70%. На сегодняшний день в регионе разрешено наполнять залы посетителями лишь наполовину.
Песков: оснований для слухов в РФ о новом введении ограничений нет
Причин для слухов о том, что российские власти намерены снова ввести связанный с пандемией коронавируса режим ограничений, на сегодняшний день нет. Об этом 17 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Ульяновской области продлят антикризисные меры поддержки бизнеса
В Ульяновской области продлят до конца первого квартала 2021 года меры поддержки бизнеса, принятые в условиях пандемии коронавируса. С начала года на поддержку бизнеса в регионе направлено более 1 млрд рублей.
В Томской области за сутки коронавирус выявлен у 53 человек
В Томской области за минувшие сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, у 14 из них симптомы отсутствуют.
В Брянской области подтвердили 48 случаев заражения коронавирусом
48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области за последние сутки. Лаборатории исследовали 1374 тестов, сообщили 17 сентября в региональном оперативном штабе.
В Ленобласти на борьбу с COVID-19 потрачено более 7 млрд рублей
В Ленинградской области на борьбу с коронавирусной инфекцией уже потрачено более 7 млрд рублей, большая часть от этой суммы была получена из федерального бюджета.
Во Владимирской области число жертв COVID-19 возросло до 200
Во Владимирской области по состоянию на 17 сентября зарегистрировано 200 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки была подтверждена одна смерть.
В 35 школах Прикамья выявлены случаи заражения коронавирусом
В Пермском крае, по состоянию на 17 сентября, случаи заражения коронавирусом выявлены в 35 школах. Приостановлена деятельность 59 классов, сообщает краевой минздрав.
В Орловской области выявили 48 носителей коронавируса
48 новых носителей коронавируса выявили в Орловской области за минувшие сутки, данные опубликовал региональный оперативный штаб 17 сентября.
В Татарии от COVID-19 скончались более 70 человек
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 71-й пациент в Татарии. Очередным погибшим стал 67-летний мужчина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет оснований для возобновления режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
От COVID-19 в Саратовской области скончался ещё один человек
В Саратовской области снова зафиксирован летальный исход пациента, инфицированного коронавирусом. Очередным погибшим стал 63-летний мужчина. С момента начала наблюдения нарастающим итогом в Саратовской области скончались уже 89 пациентов.
Власти Крыма сообщили о поступлении первой партии вакцины от коронавируса в регион.
Во Владимирской области выявлены 32 новых носителя коронавируса
Во Владимирской области 17 сентября подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6838 носителей вируса.
Губернатор Прикамья ушёл на больничный
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин взял больничный в связи с признаками ОРВИ. Коронавирус не подтверждён, проводятся дополнительные обследования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
В Архангельской области COVID-19 подтвержден у 63 школьников
В Архангельской области продолжает расти число заболевших COVID-19 среди школьников. К 17 сентября опасная инфекция выявлена у 63 школьников. В лидерах по числу заболевших школьников — Архангельск.
В Ростовской области 66 пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ
В Ростовской области 66 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и переведены на искусственную вентиляцию лёгких. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 17 сентября.
В Татарии под суд пойдут авиапассажиры, не сдавших тесты на коронавирус
На 17 жителей Татарии, прилетевших из-за рубежа, составлены протоколы, которые переданы в суд. Вернувшиеся туристы должны сдать тест на COVID-19 и в течение трех дней загрузить результаты на сайт госуслуг РТ. Нарушители не просто забыли пройти тестирование на инфекцию, а намеренно его проигнорировали, заявив, что необходимости в этом не видят.
В Минпросвещения назвали долю закрытых из-за коронавируса школ
Доля закрытых из-за коронавируса школ в России счисляется десятыми долями процента. Такие цифры 17 сентября привел министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Что касается данных, то буквально утром, у нас ежедневный мониторинг ситуации, я хочу сказать что есть случаи обнаружения коронавирусной инфекции есть, но это единичные случаи. Закрыто всего 0,09% дошкольных учреждений и 0,1% школ. Каких-то опасений нет», — сказал Кравцов.
Ещё трое жителей Приангарья стали жертвами COVID-19
Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 17 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 139 человек, причём 81 добавился только за последние сутки.
В инфекционных отделениях стационаров лечатся 655 человек, из них 22 болеют тяжело. Не обошлось без новых трёх летальных исходов пациентов с COVID-19.
Власти Карачаево-Черкесии не планируют переводить школы на «дистанционку»
В школах Карачаево-Черкесии не планируется введение дистанционного обучения. Несмотря на то, что есть единичные случаи заболевания детей и учителей, образовательные учреждения продолжают работать в очном порядке. Об этом сообщил 16 сентября глава республики Рашид Темрезов, комментируя текущую ситуацию по коронавирусу в регионе.
В Севастополе за сутки коронавирус выявили у 20 человек
20 новых носителей коронавируса выявлены в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 17 сентября в пресс-службе правительства города.
В Минпросвещения заявили об отсутствии вспышек коронавируса в школах
Эпидемиологическая обстановка в российских образовательных учреждениях остаётся стабильной. Об этом 17 сентября заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, это касается и детских садов, и школ, и учреждений профессионального образования.
Забайкалью понадобились дополнительные койки для больных COVID-19
В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в Забайкальском крае принято решение об организации дополнительных коек для лечения больных с COVID-19. Как сообщает минздрав региона со ссылкой на слова главы ведомства Анны Шангиной, на сегодняшний день в статусе моногоспиталя выступают три медорганизации, в том числе, городская клиническая больница №1, городская клиническая больница №2 и краевой кожно-венерологический диспансер.
В Туве выявили 36 новых носителей коронавируса
В Туве за прошедшие сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев за весь период эпидемии достигло 7291.
Пермский медицинский вуз переводит студентов на дистанционное обучение
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера заявил о временном переходе на расширенный дистанционный вариант обучения. Решение принято на внеочередном заседании Ученого совета вуза 16 сентября.
В Тульской области выявили ещё 32 носителя коронавируса
32 новых носителя коронавируса выявлены в Тульской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 17 сентября.
В Липецкой области подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом
В Липецкой области 17 сентября подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 5650 положительных тестов.
Рост заболеваемости COVID-19 в Бурятии связали с открытием школ
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова обратилась к жителям в связи с резким ростом количества новых носителей коронавируса. По её словам, почти двукратный прирост регистрируемых случаев связан с началом учебного года, и такая ситуация прогнозировалась.
В Курской области выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом
В Курской области 17 сентября зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 7618 положительных тестов.
Крым получил тестовую партию вакцины от коронавируса
Тестовая партия вакцины от коронавируса доставлена в Крым. Об этом 17 сентября сообщил СМИ заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский. Партия из 42 доз вакцины была доставлена в регион 15 сентября. Вакцина предназначена для прививки 21 человека.
Глава Карачаево-Черкесии объяснил рост числа COVID-пациентов
Наблюдающийся в последнее время в Карачаево-Черкесии рост числа пациентов, у которых диагностирован коронавирус, можно объяснить тремя причинами. В их числе увеличение ежедневно проводимых тестов на новую инфекцию. Кроме того, в росте количества лиц, заразившихся коронавирусом, виноваыт отпускной сезон и несоблюдение гражданами и организациями мер, рекомендованных Роспотребнадзором.
Такое мнение высказал 16 сентября глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, комментируя текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Алтайские пациенты с SARS-CoV-2 все чаще подхватывают пневмонию
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 17 сентября, по-прежнему наблюдается существенный рост больных внебольничной пневмонией (3883 пациента, +55 пациентов за последние сутки) и ОРВИ (3718 пациентов, +5 пациентов за последние сутки).
Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ не изменилось — 137 и 52 соответственно. Не обошлось без пяти новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2.
В Красноярском крае выявили ещё более 100 случаев заражения коронавирусом
В Красноярском крае, по данным на сегодня, 17 сентября, за минувшие сутки выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 83 пациента. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В Оренбуржье растёт ежедневно выявляемое число заражений коронавирусом
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 17 сентября, выявлен 101 случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
В регионе отмечена тенденция роста числа ежедневно выявляемых носителей SARS-CoV-2. За сутки (по состоянию на 1 сентября) было выявлено 86 случаев, на 15 и 16 сентября ежесуточно выявляли по 100 случаев. Вместе с тем регион значится в лидерах по показателю выздоровления пациентов от коронавирусной инфекции.
В Смоленской области выявили только девять носителей коронавируса
Только девять новых носителей коронавируса выявлены в Смоленской области за прошедшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 17 сентября.
На Ямале за сутки выявили 62 заражения коронавирусом
На Ямале за сутки выявили 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Из них четыре случая зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов.
Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 17 сентября зарегистрировано 14 282 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 224 человека, 97 пациентов с COVID-19 скончались.
Мурашко рассказал, как избежать второй волны SARS-CoV-2
Соблюдение мер эпидемиологической безопасности каждым жителем России является главным фактором развития дальнейшей ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, включая возможность второй волны пандемии. Об этом 17 сентября заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В Тамбовской области коронавирус выявлен ещё у 33 человек
33 новых носителя коронавируса выявлены в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 17 сентября.
На Среднем Урале выписали почти 21 тыс. человек, переболевших COVID-19
В Свердловской области выписали ещё 63 человека, у которых ранее диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Всего в регионе выписали уже 20 965 человек, переболевших COVID-19.
В свердловских больницах насчитываются 77 пациентов с новой коронавирусной инфекцией в тяжёлом состоянии (76 — в реанимации, из них 46 — подключены к аппаратам ИВЛ), 371 — в состоянии средней тяжести. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном самочувствии.
В Дагестане с начала пандемии умерли уже более 530 человек с COVID-19
Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане, по данным на 10:30 17 сентября, достигло 533. За минувшие сутки в республике умерли четыре человека с подтвердившимся диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб.
В Липецке 14 школьных классов ушли на «дистанционку»
В Липецке 14 классов в пяти школах перешли на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщила председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.
Коронавирус за сутки подтверждён у 23 жителей Татарии
По состоянию на 17 сентября заражены коронавирусом 6923 жителя Татарии, за сутки инфицированы еще 23 пациента. С начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5742 человека, за сутки — 40 пациентов. Всего летальных исходов с момента начала наблюдения — 70.
В Туве от COVID-19 скончались ещё десять человек
В Туве стали известны данные по смертности среди пациентов с коронавирусом за первую половину сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, всего в этот период скончались десять человек с основным диагнозом COVID-19.
В Прикамье за сутки скончались трое пациентов с COVID-19
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 17 сентября, зафиксирован летальный исход у трех пациентов с коронавирусной инфекцией. Причиной смерти двух пациентов назван COVID-19, еще одного — сопутствующее заболевание. Инфосводка опубликована на сайте permkrai.ru.
В Ростовской области скончались ещё семь пациентов с коронавирусом
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано семь летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 17 сентября.
В России число лабораторий для теста на коронавирус увеличено до 847
В России, по данным на 17 сентября, количество лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию расширено до 847.
Ситуация с распространением коронавируса ухудшилась в Забайкалье
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряженной. По данным регионального оперативного штаба, на 17 сентября общее число выявленных носителей коронавируса составило 5426 человек, причём, 52 из них добавились только за последние сутки.
Не обошлось без новых летальных случаев.
Суд в Башкирии оштрафовал завод «НефАЗ» после вспышки коронавируса
Завод «НефАЗ» оштрафован судом на 200 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в Башкирии. Об этом 17 сентября сообщает ИА «Башинформ».
По информации журналистов, с 14 апреля по 13 июля текущего года сотрудники Роспотребнадзора Башкирии получили 129 экстренных сообщений о том, что работники ПАО «НефАЗ» могут быть инфицированы коронавирусом. В результате эта инфекция была подтверждена у 90 сотрудников завода.
В Волгоградской области подтвердили ещё 98 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки коронавирус подтверждён ещё у 98 жителей Волгоградской области. Скончался один пациент, сообщили 17 сентября в региональном оперативном штабе.
В Ростовской области подтвердили 171 случай заражения коронавирусом
В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 171 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 17 сентября.
В Прикамье выявлено ещё 67 случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 17 сентября, выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 трое детей и 64 взрослых: 33 мужчины и 31 женщина, сообщает пресс-служба краевой администрации
В Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи началась прививочная кампания от гриппа.
В Ульяновской области победили коронавирус ещё 137 человек
В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило число выявленных случаев заражения.
В Кургане закрыта на карантин детская художественная школа
В Кургане с 17 сентября на дистанционное обучение переведена детская художественная школа им. Илюшина. Об этом сообщается на странице данного учреждения дополнительного образования в соцсети «ВКонтакте».
Портал «Область 45» со ссылкой на собственный источник сообщает, что у одного из педагогов художественной школы выявлен коронавирус.
Ранее департамент образования и науки региона сообщал, что на карантин в Курганской области ушли несколько классов в 17 школах и трёх детских садах в десяти муниципалитетах. Из них четыре класса в школах и две группы в детских садах отправлены на карантин в связи с коронавирусом, остальные — с ОРВИ.
Ещё 12 жителей Среднего Урала скончались от COVID-19
В Свердловской области зафиксировали новые 12 случаев смерти от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперштабе.
Информацию о летальных случаях подтвердили 17 сентября 2020 года. Всего в регионе скончались от новой коронавирусной инфекции 549 человек.
Больший всплеск смертности от COVID-19 за последнее время фиксировался лишь 10 сентября — тогда сообщалось о 14 случаях смерти от инфекции.
В Чувашии доля выздоровевших от COVID-19 пациентов достигла 84,5%
В Чувашии суточное число выздоровевших превысило число выявленных случаев заражения коронавирусом.
В Рязанской области выявили ещё 31 носителя коронавируса
За минувшие сутки 31 носитель коронавируса выявлен в Рязанской области, сообщили 17 сентября в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 176 пациентов с подтверждённым положительным тестом, в том числе два ребёнка.
В Тверской области скончались ещё три человека с коронавирусом
24 новых носителя коронавируса выявлены в Тверской области за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе 17 сентября.
В Пензенской области выявили 97 новых носителей коронавируса
В Пензенской области за сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 97 жителей региона. По состоянию на 17 сентября коронавирусная инфекция выявлена с начала пандемии у 9679 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 8397 пензенцев, за сутки — 74 пациента. С момента начала наблюдения скончались 120 человек. За последние 24 часа новой жертвой COVID-19 стал 66-летний мужчина.
В Белгородской области выявили 47 носителей коронавируса
47 новых носителей коронавируса выявлено в Белгородской области за минувшие сутки. После лечения выписано 53 человека.
В России за сутки от COVID-19 скончались 144 пациента
За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 144 пациента. Об этом 17 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В Башкирии за сутки выявили более 30 случаев заражения коронавирусом
31 человек, зараженный коронавирусом, выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба главы региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было подтверждено 8317 фактов заражения этой инфекцией.
В Воронежской области за сутки выявили 115 носителей коронавируса
115 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Воронежской области, сообщили 17 сентября в федеральном оперативном штабе.
В Москве выявили ещё 730 носителей коронавируса
За минувшие сутки в Москве выявлено 730 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщили в оперативном штабе столицы.
«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — говорится в информации штаба.
В Нижегородской области выявили 166 новых носителей коронавируса
В Нижегородской области по состоянию на 17 сентября выявили 166 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 165 выявленных за сутки носителях коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 30 274 случая заражения SARS-CoV-2.
На Среднем Урале выявили ещё 126 носителей коронавируса
В Свердловской области подтвердили информацию о новых 126 случаях заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Вирус обнаружили у жителей Арамильского ГО, Артемовского, Байкаловского района, Белоярского ГО, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Екатеринбурга (55 новых носителей), Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Талицкого ГО.
Теперь в регионе подтверждено 27 425 случаев выявления коронавируса с начала пандемии COVID-19.
В Ленобласти зафиксирован скачок заражаемости коронавирусом
В Ленинградской области зафиксирован заметный рост числа инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки было выявлено 46 новых носителей SARS-CoV-2, в то время как в начале сентября эта цифра колебалось в районе 30−35 человек в сутки.
На Кубани за сутки выявили 93 носителя коронавируса
93 новых носителя коронавируса выявлены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе 17 сентября. В числе новых пациентов — 12 детей в возрасте от четырёх до 16 лет.
В РФ от коронавирусной инфекции умерли ещё 144 человека
От коронавирусной инфекции в России за сутки умерли 144 человека. Об этом сообщили 17 сентября в оперативном штабе столицы.
«Зафиксировано 144 летальных исхода», — говорится в информации.
Еще 147 граждан Узбекистана вернулись на родину из Самарской области
Более 4,3 тысячи граждан Узбекистана продолжают находиться в пункте временного размещения в Самарской области. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, по информации на 17 сентября, в палаточном лагере в Кинельском районе остаются 4375 мигрантов. При этом 16 сентября 147 граждан Узбекистана вернулись на родину из аэропорта «Курумоч» рейсом Самара — Ташкент.
В России за сутки выявили более 5,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 5762 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Петербург сохраняет непочётное первенство по смертности от COVID-19
В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтверждено еще 24 летальных исхода от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусной инфекцией. По суточной смертности Петербург уже долго время остается на печальном первом месте в стране, как и по летальности от «ковида».
В России выявили 5762 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в РФ выявили 5762 случая заражения коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.
Новые случаи зафиксированы в 83 регионах РФ. Больше всего их в Москве — 730. Далее следуют Петербург — 211, Подмосковье — 177, Ростовская область — 171, Нижегородская область — 166, Ставрополье — 138.
В поликлиниках Пензы появятся отдельные кабинеты для выдачи справок детям
В поликлиниках Пензенской области выделят отдельные кабинеты для предоставления справок ученикам и детям дошкольного возраста. Документ будет выдан в день обращения.
В России выявлено 5762 новых случая заражения коронавирусом.
В Петербурге заражаемость коронавирусом перевалила за 40 тысяч случаев
За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге подтвердили еще 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на четыре случая больше, чем днем ранее. Подъем заболеваемости COVID-19 в городе наблюдается с начала сентября.
Районная администрация в Бурятии ушла на «дистанционку» из-за COVID-19
На дистанционный режим работы из-за вспышки коронавируса в Бурятии уходят не только учебные заведения. Так, на днях закрылась администрация Прибайкальского района республики после выявления коронавируса у одного из сотрудников.
В России из-за SARS-CoV-2 под наблюдением медиков остаются 230 тыс. человек
Свыше 230 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 17 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
В Крыму за сутки выявили 78 носителей коронавируса
78 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в социальной сети глава Крыма Сергей Аксёнов 17 сентября.
Телеведущая Ольга Скабеева переболела COVID-19
Ведущая телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева переболела COVID-19 и уже выписалась из больницы. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.
«Будучи крайне дисциплинированным, мой организм заболел именно во время долгожданных каникул (чтобы без отрыва от производства, видимо). 38,5. Горло. Насморк. И прочие коронавирусные симптомы. Одышки не было. Зато было довольно страшно», — написала Скабеева.
В Челябинской области умерли ещё пять пожилых пациентов с COVID-19
В Челябинской области за 16 сентября скончались ещё пять пожилых граждан, у которых ранее был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает оперштаб.
Собственно от COVID-19 умерших нет. У 81-летней женщины были сенильная дегенерация головного мозга и гипертония, у 94-летней — атеросклероз сердца и гипертония, у 82-летней — сахарный диабет и гипертония. 75-летний мужчина страдал сахарным диабетом и лёгочно-сердечной недостаточностью, а 73-летний — хронической обструктивной болезнью лёгких и атеросклерозом.
На Ставрополье вновь продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями продлен в Ставропольском крае до 1 октября 2020 года. Это следует из постановления губернатора региона Владимира Владимирова.
В России проведено более 41,7 млн тестов на коронавирус
В настоящее время число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 41,7 млн. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В Карелии зафиксирован 33-й летальный случай от COVID-19
В Республике Карелия зарегистрирован 33-й летальный исход заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалась пациентка госпиталя для ветеранов войн, 1947 года рождения, жительница Петрозаводска.
В Челябинской области ещё семеро школьников заразились коронавирусом
В Челябинской области за 16 сентября подтверждено ещё 80 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Из них семь человек — школьники. С начала пандемии на Южном Урале обнаружен 15 691 заразившийся.
На Ставрополье за сутки умерли четыре человека с COVID-19
Четыре человека с коронавирусом умерли на Ставрополье 16 сентября. Общее количество жертв COVID-19 в регионе достигло 279, сообщил 17 сентября губернатор края Владимир Владимиров.
Знаменитая российская оперная певица Анна Нетребко заразилась коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
«Уже 5 дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь. Всё будет хорошо! Не так страшен черт, как его описывают», — написала Нетребко.
В Югре за сутки коронавирус выявили у 76 человек
В Югре за минувшие сутки выявлено 76 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего с начала пандемии в Югре на 17 сентября зарегистрированы 20 907 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 20 107 человек, 179 пациентов с COVID-19 скончались.
Московские врачи вылечили от COVID-19 ещё 1323 пациента
В Москве вылечили от коронавирусной инфекции ещё 1323 человека. Об этом 17 сентября сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1323 пациента», — сказала она.
В больнице Омска выявлены случаи заражения коронавирусом
В омской городской больнице №1 два отделения — терапевтическое и торакальное — закрыли на карантин. Причина — выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание NGS55.ru.
Уральский полпред попросил помочь журналистам с вакцинацией от COVID-19
Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой привить журналистов от COVID-19 в приоритетном порядке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полпредства.
Журналисты попросили Цуканова на встрече Совета по информационной политике, чтобы их отнесли к группам риска по заболеваемости инфекциями. Это позволит провести вакцинацию в приоритетном порядке.
Полпред обратился к Голиковой «с просьбой решения данного вопроса», уточняют в пресс-службе. Цуканов сослался на то, что журналисты часто работают в близком контакте с большим количеством людей.
Меры господдержки существенно помогли алтайскому бизнесу в кризис
Комплекс федеральных и региональных мер государственной поддержки субъектов предпринимательства, принятых для сохранения экономической устойчивости малых и средних предприятий в период пандемии SARS-CoV-2, активно востребован предпринимателями Алтайского края. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
По словам чиновников, наиболее высоким спросом пользовались субсидии на неотложные нужды и выплату заработной платы. Полученные пострадавшими компаниями 1,2 млрд рублей позволили обеспечить заработной платой практически 50 тыс. работников.
В Москве выздоровели ещё 1323 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Об этом заявила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.
Коронавирус за сутки выявили у 107 жителей Саратовской области
В Саратовской области по состоянию на 17 сентября коронавирус подтвержден у 14 115 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 107 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 9269 человек, за сутки — 110 пациентов. Всего скончались 88 саратовцев.
Вакцинация от COVID-19 в Подмосковье может начаться в декабре
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Московской области начнётся после завершения регистрационных мероприятий. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».
«Как только пройдут все регистрационные мероприятия, я очень надеюсь, что с Нового года, с декабря, мы тоже начнём вакцинировать», — сказал он.
На Кубани продлён режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности продлён на территории Краснодарского края до 2 октября, сообщили в пресс-службе администрации края. Постановление об этом подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Объем «серых» зарплат в условиях пандемии расти не может — экономист
Объем «серых» зарплат в условиях пандемии COVID-19 не может расти в силу различных причин. Одна из них — снижение занятости в секторах экономики, в которых прибегают к неучтенным выплатам, отметил экономист из Дагестана Маир Пашаев.
В Кузбассе скончались 80 пациентов с коронавирусом
В Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.За это же время скончались два пациента: у жителя Кемерова 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы; у жительницы Новокузнецка 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.
Жертвами коронавируса стали уже более 400 новосибирцев
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 17 сентября, за минувшие сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время были выписаны 96 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
«Скончались ещё два пациента: мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 69 лет. Всего в регионе умерли 403 человека», — уточняет оперштаб.
В Удмуртии провели более 331 тыс. исследований на коронавирус
В Удмуртии по состоянию на 17 сентября с начала пандемии провели 331 204 исследования для выявления заражения коронавирусом.
В Удмуртии выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 17 сентября выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 4170 случаев заражения SARS-CoV-2.
Стало известно, кто первый получит вакцину от коронавируса на Колыме
На следующей неделе в Магадан поступит первая партия вакцины от коронавируса. Об этом заявил на заседании областного правительства губернатор Сергей Носов.
В Ульяновской области тесты на коронавирус сдали 236 тыс. жителей
В Ульяновской области ежесуточно продолжают регистрировать более сотни случаев заражения коронавирусом.
В Хакасии подтвердили почти 3,9 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Хакасии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 3896. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за прошедшие сутки выявлен 31 новый случай.
В Пензенской области 120 человек скончались от COVID-19
В Пензенской области зарегистрирована смерть 66-летнего мужчины, который скончался от COVID-19. Таким образом, по состоянию на 17 сентября в регионе от инфекции умерли с начала пандемии 120 пациентов.
В Приморье 20 классов перевели из-за коронавируса на дистанционное обучение
В Приморье 20 классов уже перевели на дистанционное обучение — среди учеников выявили носителей коронавируса и заболевших.
Власти РФ оценили возможность на открытие ЕС для российских туристов
Вопрос о конкретных сроках открытия границ РФ для возобновления полетов по популярным туристическим направлениям Европы обсуждать преждевременно, говорится в сообщении МИД России.
«Не вторая волна»: в Бурятии объяснили рост заболеваемости COVID-19
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии не считают продолжающийся рост числа новых случаев заражения коронавирусом второй волной эпидемии. По словам замруководителя ведомства Валентины Бальжановой, это связано с сезонным ростом и началом нового учебного года.
В Биробиджане из-за коронавируса на карантин закрывают классы в школах
В Биробиджане Еврейской автономной области на карантин из-за коронавируса закрыты в школах восемь классов, на дистанционное обучение перевели 25 учащихся художественной школы.
В тюменских поликлиниках решают проблему большого наплыва пациентов
В поликлиниках Тюмени наблюдается большой наплыв пациентов. Помимо соблюдения социальной дистанции и фильтра, длинные очереди возникли из-за сезонной вспышки острой респираторной инфекции, сообщает региональный оперативный штаб.
Заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова отметила, что в регионе возобновлены профилактические осмотры и диспансеризация, стартовала вакцинация от гриппа для взрослых и детей. Это также увеличило поток пациентов.
Чтобы ликвидировать ажиотаж в поликлиниках, людям с повышенной температурой рекомендуется вызывать на дом бригады неотложной помощи, которые работают круглосуточно. Для разгрузки врачей в поликлиники направлены студенты шестого курса Тюменского государственного медицинского университета.
Кроме того, прививки от гриппа тюменцы могут поставить в вакциномобилях, которые стоят рядом с поликлиниками. Проводится выездная вакцинация на предприятиях.
Детям, которые не посещали школу или детсад до пяти дней, разрешено получать справки у медработников учебных заведений. У школьных врачей также можно получить справки в спортивные секции и бассейн.
«Лекарство одно»: в Хакасии усилят контроль за соблюдением масочного режима
Переход на третий этап снятия ограничительных мер в Хакасии не отменяет обязательного масочного режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам заседания оперативного штаба.
«Требование по ношению масок любой житель республики в состоянии исполнять, но нужен контроль, и его нужно усилить», — заявил губернатор Валентин Коновалов.
Около десяти студентов сибирского вуза госпитализировали с COVID-19
В Сибирском федеральном университете (СФУ) на данный момент зафиксировано и госпитализировано около десяти заразившихся коронавирусом — это студенты разных курсов и направлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом вузе.
В Томской области продлили ограничения для пожилых работников
Власти Томской области продлили режим самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет до 4 октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято на заседании регионального оперативного штаба.
В Якутии скончались 93 пациента с коронавирусом
За минувшие сутки в Якутии из 3090 исследований выявлено 69 новых зараженных коронавирусной инфекцией, подтвердился один летальный случай.
На Камчатке выявили новые случаи заражения коронавирусом
На Камчатке за последние сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом.
Число новых случаев заражения SARS-CoV-2 в Бурятии продолжает расти
Ситуация с распространением коронавируса в Бурятии продолжает осложняться. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено сразу 89 новых носителей, а за всё время подтверждено 6144 случая заражения.
Новосибирским аквапаркам разрешили открыться
В Новосибирской области возобновляют работу аквапарки. Также разрешено проведение научных конференций, форумов и симпозиумов. Соответствующие документы одобрены на внеочередном заседании регионального правительства.
На Колыме увеличилось число летальных случаев пациентов с коронавирусом
В Магаданской области за сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом, скончались два человека.
На Сахалине выявили уже более пяти тысяч носителей коронавируса
На Сахалине за последние сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За весь период наблюдений инфицирование лабораторно подтвердилось у 5145 жителей островного региона.
В Бердске на карантин отправили пять классов школ и группу в детском саду
В Берсдке на карантин закрыто пять классов в школах №1, № 8, №12 и лицее №7, а также одна группа в детском саду. У обучающихся выявлена коронавирусная инфекция, протекающая бессимптомно. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Горный Алтай вновь побил рекорд по приросту носителей коронавируса
В Республике Алтай за последние сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Это наибольший показатель по приросту за всё время эпидемии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 2746.
В кузбасской угольной компании выявлена вспышка COVID-19
На территории Кемеровской области зафиксирована новая вспышка заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
«Зарегистрированы десять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников АО «СУЭК Кузбасс» — МСЧ «Шахтёр», отделение профосмотров», — уточнили в ведомстве.
В Приморье жертвами коронавируса стали 112 человек
В Приморье за сутки из 1836 лабораторных исследований выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 66 пациентов, скончался один человек.
Власти РФ опровергли сообщения об обязательной вакцинации от коронавируса
Вакцинация жителей России против нового коронавируса, включая медработников и педагогов, носит добровольный характер, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Министр подчеркнул, что обязательный характер ее проведения никогда не обсуждался.
В центре Гамалеи оценили отношение людей к вакцине от коронавируса
Отношение жителей России к вакцине от коронавируса в настоящее время, когда проходит третья фаза её клинических испытаний, не имеет значения, заявил 17 сентября главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
СМИ: в России хотят сократить расходы на национальные проекты
Объём сокращения финансирования национальных проектов в России в следующие два года может достигнуть 600 млрд рублей, или более чем 10% от планируемого ранее уровня. Об этом 17 сентября пишут «Известия» со ссылкой на проект нового бюджета РФ.
В Приамурье растёт число выявленных носителей коронавируса
В Амурской области за последние сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 3867 жителей региона.
В Москве за сутки скончались девять пациентов с COVID-19
В Москве за сутки скончались ещё девять пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев достигло 5025, сообщили в оперативном штабе столицы.
Свердловский театр музкомедии открыл сезон мюзиклом о Великой Отечественной
В Свердловском театре музкомедии показали музыкальную притчу «Храни меня, любимая». Премьера открыла новый театральный сезон. Из-за пандемии COVID-19 показ спектакля отложили на полгода — изначально планировалось представить его зрителям весной 2020 года.
За сутки 50 российских военнослужащих излечились от COVID-19
В Вооружённых силах по состоянию на 16 сентября выявлено 469 носителей коронавирусной инфекции, около 11,5 тысячи военнослужащих излечились от COVID-19. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.
Власти НАО подтвердили готовность начат вакцинацию от коронавируса
Ненецкий автономный округ подтвердил Минздраву РФ готовность начать вакцинацию населения против коронавируса SARS-CoV-2, в ближайшее время будет отработан план доставки вакцины в регион, сообщили в окружной администрации.
В Петербурге заняты более 90% коек для коронавирусных пациентов
В Петербурге заняты почти все специализированные койки для пациентов с COVID-19. Об этом заявил 16 сентября вице-губернатор Олег Эргашев, курирующий сферу городского здравоохранения. Летом койки были свёрнуты на фоне спада заболеваемости, однако с 20 августа в Петербурге наблюдается ее рост.
В Липецке умер муж сотрудницы облсовета: возможная причина — COVID-19
В семье сотрудницы Липецкого городского совета депутатов зафиксирована смерть от пневмонии — возможно, вызванной COVID-19. У самой женщины тест на коронавирус показал отрицательный результат. Депутаты продолжают работать в обычном режиме.
Курских медиков начали вакцинировать от коронавируса
В Курскую область поступила первая тестовая партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» — 84 дозы. Первым двум врачам ввели первый компонент вакцины 15 сентября.
У заместителя губернатора Ростовской области выявили коронавирус
Один из заместителей губернатора Ростовской области получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает ряд интернет-изданий со ссылкой на источник в донском правительстве.
Под Белгородом две сельские школы закрыли на карантин из-за коронавируса
Две школы закрыты на карантин по коронавирусу в Борисовском районе Белгородской области. Кроме того, в регионе есть 14 классов, вынужденных уйти на дистанционное обучение из-за случаев заражения инфекцией, сообщил 16 сентября на заседании регионального правительства первый заместитель начальника департамента образования области Николай Рухленко.
Марий Эл ждёт первую партию вакцины от коронавируса
В Марий Эл в ближайшее время поступит первая партия вакцины от коронавируса. В первой партии будет 588 доз вакцины.
В Ростовской области откроют госпиталь для 21 пациента с туберкулёзом
Новочеркасский филиал клинического центра фтизиопульмонологии в Ростовской области оснастят оборудованием. Здесь будут развёрнуты койки для пациентов с туберкулёзом, получивших положительный результат теста на SARS-CoV-2, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.
В Новгородскую область поступила вакцина от коронавируса
В Новгородскую область поступила отечественная вакцина от коронавирусной инфекции. Первая партия направлена в регион с целью тестирования логистической цепи доставки. Об этом 16 сентября сообщили в региональном оперативном штабе.
В Калмыкии за сутки подтвердили 92 случая заражения коронавирусом
В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 92 человека. За этот же период от COVID-19 излечились 13 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики 16 сентября.
Для белгородских медиков подготовили шесть тысяч доз антиковидной вакцины
Шесть тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции должна получить Белгородская область 16 сентября. Препарат предназначен для вакцинации медработников. Об этом на заседании правительства региона заявила заместитель начальника департамента здравоохранения области Людмила Крылова.
Астраханская область получила первую партию вакцины от коронавируса
Первая партия вакцины от коронавируса доставлена в Астраханскую область 16 сентября, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
В Коми скончался 92-й пациент с COVID-19
В Коми с каждым днем выявляют все больше пациентов с COVID-19 — за минувшие сутки список инфицированных пополнили 58 человек.
Скорая медпомощь в Ростове-на-Дону не справляется с количеством вызовов
В Ростове-на-Дону бригады скорой медицинской помощи не справляются с количеством вызовов, в связи с чем заболевшим горожанам приходится ожидать приезда врачей по несколько дней. Власти проблему признают, отмечая, что количество вызовов по сравнении с тем же периодом 2019 года увеличилось в 1,5 раза.
COVID-19 нарушил процесс обучения в девяти архангельских школах
В Архангельске из-за COVID-19 на дистанционное обучение переведены 15 классов девяти школ.
В Калужской области за сутки выявили 32 носителей коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 человек за последние сутки, сообщает 16 сентября федеральный штаб.
В Смоленской области бессрочно продлён режим повышенной готовности
Действие режима повышенной готовности на территории Смоленской области продлено на неопределенный срок до принятия других решений.
В Югре на дистанционное обучение переведены 0,5% школьников
В Югре более 1,2 тыс. школьников из 69 классов общеобразовательных школ в десяти муниципалитетах переведены к 16 сентября на дистанционное обучение. Об этом СМИ сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.
«Это всего 0,5% от всех учащихся», — уточнил Андрей Дренин.
В основном, на дистанционное обучение переведены школьники Сургута, где 23 класса на карантине по коронавирусу, и Нижневартовска — 29 классов. В городе Советском на карантин переведена школа из-за сезонного подъёма ОРВИ.
Вопрос о переводе образовательных учреждений ХМАО на дистанционное обучение не рассматривается, подчеркнул Андрей Дренин.
В Татарии жертвами COVID-19 стали 70 человек
Два новых летальных исхода от коронавирусной инфекции подтвердили в Татарии. Жертвами COVID-19 стали еще две женщины. По состоянию на 16 сентября, всего с начала пандемии от COVID-19 в Татарии скончались 70 человек.
В Самарской области обсудили промежуточные итоги работы АвтоВАЗа
АвтоВАЗ обеспечен заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы 2020 года в рамках роста корпоративных продаж и программ опережающих госзакупок. Об этом сообщили руководители предприятия во время обсуждения промежуточных итогов работы компании, заявление которых 16 сентября обнародовала пресс-служба правительства Самарской области.
В сообщении говорится, что 16 сентября губернатор Самарской области Дмитрий Азарови глава АвтоВАЗа Ив Каракатзанис в режиме видеоконференции обсудили ситуацию на авторынке, а также промежуточные итоги работы предприятия.
В Пензенской области снова продлён режим повышенной готовности
До 1 октября включительно в Пензенской области продлен режим повышенной готовности.
В Белгородской области увеличилось число жертв коронавируса
Летальный исход у пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрирован в Белгородской области за истекшие сутки. Скончался 62-летний мужчина, сообщили 16 сентября в региональном оперативном штабе.
Предприниматель из Пензы лишилась денег при заказе перчаток и облучателей
В Пензе предприниматель потеряла 157 тыс. рублей при заказе через интернет нитриловых перчаток и бактерицидных облучателей. С заявлением пострадавшая обратилась в полицию.
В Дагестане выявили более 12,2 тыс. носителей COVID-19
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по данным на 10:30 16 сентября, достигло 12 тыс. 260, сообщил федеральный оперативный штаб. Накануне в республике выявили 85 носителей инфекции — это самый высокий суточный прирост в регионе в период с конца июня.
Госдума вводит льготы для нефтегазохимии
Законопроект о налоговых преференциях для производства товаров нефтегазохимии Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.
За время пандемии убыль населения Барнаула выросла в два раза
Естественная убыль жителей Барнаула за январь-июль 2020 года составила 1025 человек, хотя за такой же период прошлого года было 582 человека, такие данные публикует Алтайкрайстат.
Во Владимирской области выявлены 34 новых носителя коронавируса
Во Владимирской области 16 сентября подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6806 носителей вируса.
Средне-потолочные» данные: о действительном объеме «серых зарплат
«Серые зарплаты» вряд ли кто может оценить, есть лишь косвенные размышления экспертов при сопоставлении данных о выплаченных зарплатах и проданных товарах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики и председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» в Барнауле Константин Емешин, комментируя появившиеся данные о том, что до конца 2020 г. объем так называемых серых зарплат вырастет на треть.
В Липецке скончалась ещё одна пациентка с COVID-19
В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован 35-й летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончалась 80-летняя жительница Ельца.
В Липецкой области подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом
В Липецкой области 16 сентября подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 5616 положительных тестов.
Праздник в масках проведут по случаю 290-летия Барнаула
Несмотря на то, что ежедневно в Алтайском крае выявляют десятки новых носителей коронавируса, власти региона сочли возможным начать переход на третий этап снятия карантинных ограничений по SARS-CoV-2. Это позволит, к примеру, городу Барнаулу 19 сентября провести массовые мероприятия по случаю 290 летия столицы Алтайского края.
В соответствии с поправками, внесёнными в указ губернатора Виктора Томенко, отныне разрешается работа всех организаций, а также проведение мероприятий.
«Ситуация в крае стабилизировалась. На сегодня у нас есть все основания для перехода на третий этап снятия ограничений. Мы получили такое согласование от санитарных властей», — подчеркнул Виктор Томенко.
В Курской области скончался ещё один пациент с COVID-19
В Курской области по состоянию на 16 сентября зарегистрировано 56 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждена одна смерть.
В Башкирии скончался один пациент с COVID-19
Один пациент с COVID-19 скончался в Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, в Уфе скончался мужчина 1986 года рождения страдающий ожирением. Кроме этого у него было осложнение ДВС-синдрома. Всего в регионе умерло 32 пациента с COVID-19.
В Омской области за сутки выздоровели 65 пациентов с коронавирусом
В Омской области, по состоянию на сегодня, 16 сентября, за минувшие сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В Курской области выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом
В Курской области 16 сентября зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 7586 положительных тестов.
В Астраханской области скончались 90 пациентов с COVID-19
В Астраханской области по состоянию на 16 сентября подтвержден 90-й летальный случай среди пациентов с COVID-19. 27 июля скончался мужчина с двусторонней пневмонией.
В Астраханской области выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области 16 сентября подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 6457 положительных тестов.
В Ростовской области излечились от COVID-19 более 15,7 тыс. человек
В Ростовской области после коронавирусной инфекции выздоровели более 15,7 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 16 сентября.
Карантин по коронавирусу ввели 25 нижегородских детсадов и 41 школа
По состоянию на 16 сентября на карантин по коронавирусу отправлены 0,36% от общего числа групп в детских садах и 0,67% от общего числа классов в Нижегородской области. Так, на карантин отправлено 28 групп в 25 детских садах. Полностью на карантин ушли школа №6 в Выксе и школа в селе Вареж. Кроме того, карантин соблюдают 56 классов 39 школ.
В Севастополе за сутки выявили 18 носителей коронавируса
18 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Севастополе, об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе правительства города.
В Петербурге зрителям предложили покупать по три билета «для безопасности»
Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко порекомендовал зрителям самим позаботиться о своей безопасности при посещении театров. Зрителям, в случае необходимости, предлагается приобрести дополнительные места, если те хотят оградить себя от контактов с соседями во время спектакля.
В Поволжье побороли коронавирус более 118,2 тыс человек
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 16 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 118 245 человек. С учетом всех выздоровевших и скончавшихся с начала пандемии в настоящее время борются с инфекцией 23 426 жителей округа.
В Башкирии рассказали о заражении коронавирусом депутатов госсобрания
Первое в осенней сессии пленарное заседание государственного Башкирии пройдет в особом формате. Об этом 16 сентября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на председателя парламента Константина Толкачева.
По его словам, это необходимо для недопущения распространения коронавируса, поскольку инфекция напоминает о себе: в парламенте выявлены зараженные коронавирусом депутаты и сотрудники секретариата.
В Мордовии второй день подряд выявляют по 30 носителей коронавируса
В Мордовии по состоянию на 16 сентября выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, как и накануне. Всего в регионе с момента начала наблюдения подтвержден 5961 случай заражения коронавирусом.
Более 4500 забайкальцев победили SARS-CoV-2
Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, в Забайкальском крае вновь ухудшилось. Как сообщает сегодня, 16 сентября, оперативный штаб региона, общее количество носителей SARS-CoV-2 достигло 5374 человек, причём 52 из них добавились только за последние сутки. Ежедневный прирост увеличился почти в два раза.
В Ингушетии суточный прирост числа COVID-пациентов достиг уровня мая
В Ингушетии в течение последней недели ежедневно выявляют более 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такая ситуация в республике отмечалась в мае 2020 года.
Увеличение показателей по приросту заразившихся наблюдается с середины августа, что видно на графике, предоставленном 16 сентября в федеральном оперативном штабе. За минувшие сутки в Ингушетии подтвержден коронавирус у еще 46 граждан. Общее число носителей вируса, выявленных за все время пандемии, составило 4995 человек.
В красноярском профилактории выявлена вспышка коронавируса — СМИ
В Железногорске в профилактории «Звездный» зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает редакция «ТВК Красноярск» со ссылкой на медучреждение.
В профилактории уточнили, что коронавирус выявлен у нескольких сотрудников, а также у руководителя медучреждения. Точное количество заразившихся не сообщается.
В Саратовской области число активных заражений SARS-CoV-2 выросло вдвое
В Саратовской области ежедневно в ковидные госпитали поступают около 150 человек. За последние три месяца увеличилось в два раза число активных случаев заражения SARS-CoV-2. Количество пациентов, находящихся в стационарах, за это время возросло в 1,2 раза.
Более 16 тысяч жители Приангарья победили SARS-CoV-2
Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 16 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 058 человек, причём 77 добавились только за последние сутки.
В Архангельской области за сутки выявили 83 больных COVID-19
В Архангельской области не снижаются темпы прироста больных COVID-19. За последние сутки в регионе выявлено 83 новых случая.
Отметим, что уже три дня подряд в России растёт число ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом.
ВОЗ: Россия остаётся на плато по заболеваемости COVID-19
В России не наблюдается заметного подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией в отличие от многих европейских стран. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович 16 сентября на пресс-конференции в ТАСС.
«В России [ситуация] находится на плато, мы видим незначительное, но повышение», — отметила Вуйнович.
В Самарской области за сутки выявили 121 случай заражения коронавирусом
121 человек, инфицированный коронавирусом, выявлен за сутки в Самарской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 10 187 фактов заражения коронавирусом. При этом справились с ним почти 80% ранее инфицированных — 7888 человек. На учете у врачей состоят 237 человек.
На Ямале за сутки подтверждены 58 заражений коронавирусом
На Ямале за сутки выявили 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Из них четыре случая зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов.
Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 16 сентября зарегистрировано 14 220 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 208 человек, 97 пациентов с COVID-19 скончались.
В Ростовской области скончались ещё шесть пациентов с COVID-19
В Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё шесть человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 16 сентября.
В Тюменской области выявлено за сутки 54 заражения коронавирусом
В Тюменской области за сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего с начала пандемии в регионе на 16 сентября зарегистрировано 8574 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7327 человек, 33 пациента с COVID-19 скончались.
В Саратовской области поборовшие COVID-19 пациенты пройдут реабилитацию
В Саратовской области ведется подготовка койко-мест для реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. Так, в санатории «Октябрьское ущелье» появится реабилитационное отделение на 40 мест. Еще 140 коек для долечивающихся пациентов и больных с легким течением заболевания развернут в офтальмологической больнице.
Большинство компаний в РФ соблюдают меры профилактики коронавируса
По данным НАФИ, соблюдают рекомендованные меры профилактики коронавируса большинство компаний и предприятий в России (82%).
Религиозные лидеры Урала обсудили, как бороться с пандемией COVID-19
В администрации Екатеринбурга при участии представителей религиозных конфессий прошла конференция по противодействию пандемии COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.
По мнению религиозных лидеров, нужно продолжить сотрудничество конфессий, власти и общественности в рамках профилактики COVID-19 и информационно-пропагандистской работы.
«Противостоять проблеме можно, только сплотив общество и направив совместные усилия на решение актуальных проблем», — такую позицию выразили на мероприятии участники конференции, со слов пресс-службы горадминистрации.
В Марий Эл второй день выявляют 22 новых случая заражения коронавирусом
В Марий Эл по состоянию на 16 сентября выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 22 случая заражения. Всего в республике с начала пандемии выявили 4549 носителей SARS-CoV-2.
В Томской области подтвердили более 6,5 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Томской области за весь период эпидемии достигло 6530. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки выявлен ещё 51 носитель.
Главврач Инфекционной клинической больницы №1 Москвы, главный инфекционист Москвы Светлана Сметанина заявила, что после прививки от коронавируса уровень антител в несколько раз выше, чем у переболевших.
И.о. главного тренера ХК «Амур» получил положительный тест на COVID-19
В хабаровском хоккейном клубе «Амур» непредвиденные обстоятельства в тренерском составе — у и.о. главного тренера Павла Торгаева выявили заражения коронавирусом.
Оренбуржье лидирует по числу выздоровлений от COVID-19
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 16 сентября, из больниц выписаны 142 пациента, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
На Среднем Урале выписали ещё 60 человек, переболевших COVID-19
В Свердловской области подтвердили выписку ещё 60 пациентов, которым ранее выставили диагноз «COVID-19». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
По данным на 16 сентября 2020 года, всего в регионе выписаны 20 902 человека, переболевшие новой коронавирусной инфекцией.
В регионе продолжают лечение 68 пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии (все они лежат в реанимации, из них 43 — подключены к аппаратам ИВЛ). Также в больницах лежат 416 пациентов в состоянии средней тяжести. Остальные больные чувствуют себя удовлетворительно.
На Алтае массово закрывают школьные классы
С началом учебного года в Алтайском крае увеличилась заболеваемость ОРВИ среди школьников. Как сообщает ИА «Амител» со ссылкой на данные регионального министерства образования, спустя две недели после начала учёбы полностью закрыта Петропавловская СОШ.
Помимо этого, частично на карантин ушел 51 класс в 30 общеобразовательных учреждениях, закрыты три филиала детских садов (два — в Табунском районе, один — в Петропаловском), частично — три группы в двух детских садах.
На Среднем Урале подтвердили ещё четыре случая смерти от COVID-19
В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё четыре человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Информацию о новых летальных случаях подтвердили 16 сентября 2020 года. Теперь в регионе подтверждено 537 случаев смерти от COVID-19.
Традиционно в штабе не заявили, сколько больных новой коронавирусной инфекцией скончались от иных заболеваний.
Ивановцы везут коронавирус с курортов
43 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ивановской области, сообщили 16 сентября в региональном оперативном штабе.
В Ростовской области за сутки выявили 167 носителей коронавируса
В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 167 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 16 сентября.
В Нижегородской области тесты на коронавирус сдали более 832 тыс. жителей
В Нижегородской области по состоянию на 16 сентября с начала пандемии исследование на коронавирус провели в отношении 832 165 жителей региона.
В Саратовской области 88 человек скончались от COVID-19
После 18 суток лечения в больнице Саратовской области скончалась от COVID-19 еще одна пациентка. 74-летняя женщина стала 88-й жертвой коронавируса с начала пандемии в регионе.
Ещё трое нижегородцев скончались от COVID-19
В Нижегородской области от COVID-19 за минувшие стуки скончались ещё три человека. Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 532 человек.
Вакцина от COVID-19 поступит в Псковскую область не раньше ноября
Российская вакцина от COVID-19 поступит в Псковскую область не раньше ноября 2020 года, заявил 16 сентября руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук изданию ПАИ.
Из-за пандемии поток туристов на солёные озера в Оренбуржье упал на 92%
В Оренбургской области из-за коронавирусного режима отмечен резкий спад туристического потока на курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке. Если в сезон-2019 на уникальных озерах отдохнули 1,5 млн человек, то в 2020 году — всего 120 тысяч, сообщила корреспонденту ИА REGNUM специалист по связям с общественностью ООО «Соленые озера» Галина Баева.
В Татарии за сутки коронавирус подтвержден ещё у 20 человек
По состоянию на 16 сентября заражены коронавирусом 6,9 тыс. жителей Татарии, за сутки инфицированы еще 20 пациентов. С начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5702 человека, за сутки — 40 пациентов. Всего летальных исходов с момента начала наблюдения — 68.
Число носителей коронавируса в Нижегородской области превысило 30 тысяч
В Нижегородской области по состоянию на 16 сентября выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 139 выявленных за сутки носителях коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 30 108 случаев заражения SARS-CoV-2.
В Тверской области выявили ещё 25 носителей коронавируса
25 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Тверской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 16 сентября.
Врач призвал не вакцинировать людей с антителами к коронавирусу
Лица, имеющие в крови антитела к коронавирусу, могут не вакцинироваться в течение как минимум года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
«Нужно ли вакцинироваться людям с антителами? Я считаю, что год делать вакцинацию не стоит», — сказал Жемчугов.
Врач: переносчики коронавируса с 90-дневным сроком — единичные случаи
Заявление главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой о том, что в медицине встречались случаи пациентов, являющихся переносчиками коронавируса в течение 90 дней, является серьёзной информацией, которая напрягает в том числе и медиков. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
«Это серьёзная информация, которая напрягает всех — в том числе и врачей. Хотя есть в медицине такие ситуации — к примеру, при проказе, при туберкулёзе, при менингите. Здесь ситуация — не исключение, потому что самоцель вируса — не погубить человека, а распространиться. С точки зрения эволюционной целесообразности это эффективно: вирус не губит человека, и вирус занимает новые территории и превращается в природно-очаговую инфекцию», — сказал Жемчугов.
Третьи сутки подряд в ПФО выявляют больше тысячи новых носителей SARS-CoV-2
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 16 сентября выявили 1049 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 143 433 случаев.
В Карелии за стуки выявили 39 новых носителей коронавируса
В Республике Карелии за прошедшие сутки выявили 39 новых носителей коронавируса, среди которых четверо детей. При этом в регионе продолжает увеличиваться количество выздоровевших — 47 человек выписаны за сутки.
В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 140 человек
В Ульяновской области суточное число выздоровевших в условиях пандемии коронавируса превысило количество новых случаев заражения, составив соответственно 140 и 127.
В Воронежской области выявили 116 носителей коронавируса
116 носителей коронавируса выявлены на территории Воронежской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 16 сентября.
В России за сутки от COVID-19 скончались 132 пациента
За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 132 пациента. Об этом 16 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В Прикамье с начала пандемии скончались 385 человек с COVID-19
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 сентября, зафиксирован летальный исход у четырех пациентов с коронавирусной инфекцией. Инфосводка представлена на сайте permkrai.ru.
Двое человек скончались от COVID-19. Причиной смерти еще двух пациентов названы сопутствующие заболевания.
В Пензенской области выявили ещё 98 носителей коронавируса
В Пензенской области за сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 98 жителей региона. По состоянию на 16 сентября коронавирусная инфекция выявлена с начала пандемии у 9582 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 8323 пензенца, за сутки — 22 пациента. С момента начала наблюдения скончались 119 человек.
В Чувашии скончались ещё два пациента с коронавирусом
В Чувашии за последние сутки подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы.
В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 30 человек
В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Из них 19 выявлено в Кургане, два — в Шадринске, остальные в Альменевском, Шумихинском, Кетовском, Мишкинском, Варгашинском и Сафакулевском районах.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 16 сентября, по данным штаба, зарегистрировано 3419 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
В Туве новые носители коронавируса выявлены в семи районах
В Туве за минувшие сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом на территории семи районов, а также города Кызыла. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Эксперт рассказал, кому не стоит прививаться от коронавируса
Лицам, имеющим обострение хронических болезней или высокую температуру, нельзя прививаться от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент нацпроекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев.
«Так как вакцина новая, нужно обратить особое внимание на здоровье. Если вы решили вакцинироваться — сходите к вашему лечащему врачу и осмотритесь. Если у вас есть температура или обострение хронических болезней — вакцинироваться нельзя. Если у вас есть высокая аллергизация — вакцинироваться нужно осторожно и только у врача», — сказал Еделев.
В Прикамье за сутки выявлено 64 случая заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 сентября, выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 четверо детей и 60 взрослых: 25 мужчин и 35 женщин, сообщает пресс-служба краевой администрации.
В Ленобласти коронавирусная инфекция стала причиной смерти 91 человека
В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 39 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2 и подтвердили еще один летальный исход от COVID-19. Днем ранее сообщалось о 38 новых случаях инфекции в регионе.
В Волгоградской области за сутки выявили 104 носителя коронавируса
104 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области за прошедшие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 16 сентября в региональном оперативном штабе.
Всего за последние сутки в России коронавирусом заразились 5670 человек — данные Оперативного штаба.
В Рязанской области подтвердили 33 случая заражения коронавирусом
За последние сутки 33 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Рязанской области, сообщили 16 сентября в региональной оперативной рабочей группе. Выздоровели 23 человека.
В Пензенской области на карантин ушли 12 классов
В Мокшанском, Заречном районах и в Пензе на карантин закрыты 12 классов, из них пять — перешли на дистанционное образование из-за COVID-19. Также на карантин закрыты три группы в детских садах.
Праздник в масках проведут по случаю 290-летия Барнаула
Несмотря на то, что в Алтайском крае продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, власти Барнаула решили не отменять массовые мероприятия по случаю дня рождения столицы региона. Судя по официальному сообщению, распространение инфекции организаторы праздника будут сдерживать при помощи масок. Их на некоторых площадках будут раздавать волонтеры.
В Белгородской области подтвердили 48 случаев заражения коронавирусом
За истекшие сутки 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области. Выписано 70 пациентов, сообщили 16 сентября в федеральном оперативном штабе.
В Удмуртии провели почти 328 тыс. тестов на коронавирус
В Удмуртии по состоянию на 16 сентября провели 327 642 исследования для выявления заражений коронавирусом.
На Кубани за сутки выявили 95 носителей коронавируса
95 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Краснодарском крае, данные опубликованы региональным оперативным штабом 16 сентября.
В России проведено свыше 41,4 млн тестов на коронавирус
В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 41,4 млн. Об этом 16 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
В Москве выявили 750 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве зафиксировано 750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб Москвы.
Накануне в столице было зафиксировано 730 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, 16 сентября в Москве зафиксирован максимум числа заражённых с 30 июня.
В Брянской области выявили 49 носителей коронавируса
49 положительных тестов на коронавирус подтверждено у жителей Брянской области за минувшие сутки. Выздоровели 23 пациента, сообщили 16 сентября в региональном оперативном штабе.
Петербург дал 19% суточной смертности от «ковида» в России
В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтвердили смерть еще 25 человек от COVID-19. Петербургская суточная смертность в очередной раз стала самой высокой в России. Об этом сообщили 16 сентября в федеральном оперативном штабе.
В Красноярском крае за сутки выявлено 102 случая заражения коронавирусом
В Красноярском крае, по данным на 14:00 (время местное) сегодня, 16 сентября, за минувшие сутки было выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом. Темп прироста за сутки — 0,6%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
На Среднем Урале обнаружили ещё 127 носителей коронавируса
В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 127 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.
Вирус нашли у жителей Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста, Верхней Салды, Екатеринбурга (70 носителей), Краснотурьинска, Красноуральска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Серова.
Теперь в регионе подтверждено 27 299 случаев выявления коронавируса.
В России за сутки выявили 5670 новых случаев заражения коронавирусом
За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 5670 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В России выявили 5670 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявлено 5670 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Москвы.
«За последние сутки в России выявлено 5670 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 23,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 132 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5809 человек», — говорится в сообщении.
В Удмуртии выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 16 сентября выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике с начала пандемии выявили 4103 случая заражения SARS-CoV-2.
Число новых случаев коронавируса в России вновь растёт. Всего, по данным Оперативного штаба, по состоянию на 16 сентбря выявлено 1 079 519 случаев коронавируса в 85 регионах РФ.
Проверки в метрополитене Москвы стали ежедневными. Сегодня, 16 сентбря, проверяют наличие масок и штрафуют на Люблинской ветке.
В Самарской области в палаточном лагере остаются более 4,2 тыс. мигрантов
Более четырех тысяч граждан Узбекистана находятся в пункте временного пребывания в Кинельском районе Самарской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, согласно данным на 16 сентября текущего года, в пункте временного пребывания в Кинельском районе находятся 4282 гражданина Узбекистана.
В России из-за SARS-CoV-2 под наблюдением медиков остаются 223 тыс. человек
Свыше 223 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 16 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
https://regnum.ru/news/society/3064818.html
COVID-статистика Костромской области: 40 заражённых, 69 выздоровевших.
Возможен ли препарат, полностью нейтрализующий коронавирус?
Информацию о найденном препарате, который полностью нейтрализует коронавирус, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
«В данном случае речь идет о разработке препарата для этиотропной терапии, то есть воздействующего на непосредственную причину заболевания — вирусные частицы. Данный препарат может оказаться очень перспективным. В организме человека уже существуют естественные белки, обладающие противовирусным действием, которые образуют систему интерферона и первыми встречают инфекцию…»
На Ставрополье за полмесяца COVID-19 выявили почти у 2 тыс. человек
С 11 августа на Ставрополье ежедневно фиксируется более 100 случаев заражения коронавирусом, а с 10 сентября этот показатель не опускается ниже 130. За 15 дней текущего месяца в регионе COVID-19 обнаружили почти у 2 тыс. человек.
В Оренбурге кинотеатр оштрафовали на 100 тыс. рублей
В Оренбурге суд первой инстанции вынес решение об административном штрафе в отношении фирмы, которая является собственником кинотеатра «Космос». Размер штрафа составил 100 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.
Причиной для административного наказания стало самовольное открытие учреждения культуры и старт продажи билетов в период действия ограничительных мер в рамках коронавирусного режима.
Из воронежских аптек пропали ртутные термометры
Ртутные термометры пропали из аптек в Воронеже — последние поставки были летом, и с тех пор термометры в аптеки не завозили.
В Москве за сутки от COVID-19 выздоровели ещё 1223 человека
За минувшие сутки число выздоровевших от COVID-19 пациентов увеличилось на 1223 человека. Об этом заявила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1223 пациента», — сказала Ракова.
Во Владивостоке из-за коронавируса ушли на дистанционную учебу 17 классов
Во Владивостоке 17 классов в 12 школах перевели на дистанционное обучение в связи с выявленными носителями коронавирусной инфекции.
В условиях пандемии оренбуржцы стали реже брать микрозаймы
В Оренбургской области в первом полугодии 2020 года микрофинансовые организации (МФО) выдали займы на сумму 440 млн рублей. На фоне действовавших ограничений в условиях пандемии впервые за последние несколько лет объем выданных микрокредитов сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделении Уральского главного Управления Центробанка России.
В Челябинской области умерли ещё четыре женщины с коронавирусом
В Челябинской области за 15 сентября скончались ещё четыре человека с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
От COVID-19 умерли женщины 53 и 80 лет. А ещё две женщины, которым было 82 года и 88 лет, ушли из жизни от других заболеваний. У них были проблемы кардиологического характера.
Хоккейная команда Новокузнецка ушла на карантин из-за коронавируса
У нескольких человек в новокузнецком хоккейном клубе «Металлург» подтвердился диагноз COVID-19. Об этом сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на министра спорта Кемеровской области Сергея Мяуса. Команда в полном составе отправилась на карантин.
В Воронежской области разворачивают новые койки для COVID-пациентов
164 дополнительные койки для пациентов с COVID-19 развёрнуто в Воронежской области за минувшую неделю с 9 по 15 сентября, 16 сентября планируется развернуть ещё 150.
Около 8,5 тыс. граждан Узбекистана уехали из Самарской области на родину
Около одной тысячи граждан Узбекистана отправятся на родину из Самарской области на специальном поезде, организованном для вывоза мигрантов из России. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, поезд с гражданами Узбекистана отправится из Самарской области 19 сентября.
В Челябинской области подтверждено ещё 79 случаев COVID-19
В Челябинской области за 15 сентября обнаружено ещё 79 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Среди заразившихся семеро школьников. При этом на карантин закрыт один класс. Всего с начала пандемии на Южном Урале обнаружили 15 611 носителей коронавируса.
В Тамбовской области выявили 31 нового носителя коронавируса
31 новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Тамбовской области за минувшие сутки, об этом сообщил 16 сентября региональный оперативный штаб.
АТОР: вероятность заболеть COVID-19 в Турции составляет 0,0055%
По данным страховой компании ERV, вероятность заболеть COVID-19 для российских туристов в Турции ничтожно мала, она составляет 0,0055%.
В Саратовской области число носителей коронавируса превысило 14 тысяч
В Саратовской области по состоянию на 16 сентября коронавирус подтвержден у 14 008 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 111 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 9159 человек, за сутки — 104 пациента. Всего скончались 87 саратовцев.
На Сахалине каждый третий родитель рискует жизнью своего ребёнка
На Сахалине и Курилах каждый третий родитель отказывается прививать своего ребёнка от гриппа.
В двух воронежских вузах нашли коронавирус
Носители коронавируса выявлены в двух воронежских вузах — госуниверситете и педагогическом университете.
В Югре за сутки выявили 83 носителя коронавируса
В Югре за минувшие сутки выявлено 83 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего с начала пандемии в Югре на 16 сентября зарегистрирован 20 831 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 20 017 человек, 179 пациентов с COVID-19 скончались.
В Томской области возобновят работу кинотеатры, театры и дома культуры
Жители Томской области в скором времени вновь смогут ходить в кинотеатры, театры и на концерты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение о возобновлении работы этих учреждений принято на заседании оперативного штаба.
Жертвами коронавируса в Алтайском крае стали более 400 человек
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 16 сентября, по-прежнему наблюдается рост числа больных внебольничной пневмонией (3828 пациентов, +31 пациент за последние сутки) и ОРВИ (3713 пациентов, +12 пациентов за последние сутки).
Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ не изменилось — 137 и 52 соответственно. Не обошлось без семи новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2.
В Хабаровском крае дали «зелёный свет» театрам и кинозалам
Власти Хабаровского края заявили об очередных послаблениях режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Специалисты дали рекомендации участникам испытаний вакцины «Спутник V»
Добровольцы, которые участвуют в пострегистрационных испытаниях российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции, перед вакцинацией должны следовать некоторым рекомендациям. Они перечислены в протоколе клинического исследования вакцины «Гам-Ковид-Вак-2020».
Доктор Мясников опроверг заразность переболевших COVID-19
Утверждение о том, что человек, переболевший COVID-19, может выделять вирус на протяжении 90 дней, прокомментировал в своем телеграм-канале главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников:
«Вчера в новостях прошла информация, что, мол, пациент, перенёсший COVID-19 и полностью выздоровевший, может быть заразен для окружающих ещё до 90 дней (!!!). Это не так, это очередная страшилка»…
В Приморье из-за коронавируса дополнительное образование остаётся закрытым
За минувшие сутки в Приморье лабораторно подтвердились 70 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 115 пациентов, скончался — один.
На Сахалине из-за коронавируса на дистанционную учёбу ушёл ещё один класс
В Южно-Сахалинске в школе №5 у ученика 3 Б класса лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом.
В Прикамье число детей, отдохнувших в лагерях, сократилось в семь раз
В Пермском крае из-за коронавирусного режима детская летняя оздоровительная кампания началась с 4 июля. Лагеря открывались по согласованному с Роспотребнадзором графику. В июле-августе функционировали 48 лагерей: 37 загородных, пять санаторного типа и шесть профильных. В них отдохнули более 17 тыс. детей, сообщает пресс-служба краевой администрации.
В Новокузнецке заработали передвижные пункты вакцинации от гриппа
В Новокузнецке началась вакцинация населения против гриппа. В эпидемическом сезоне 2020 года, осложнённом ситуацией с распространением COVID-19, горожанам доступны несколько способов поддержать иммунитет с помощью прививок, уточнили в мэрии города.
Оперштаб назвал населённые пункты Кузбасса с новыми случаями заражения
Новые случаи заражения за минувшие сутки выявлены в 20 населённых пунктах Кемеровской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Всего в регионе выявлено 8060 случаев заражения коронавирусом, 5945 человек выписаны, 78 пациентов скончались.
Этой осенью россияне готовятся к потенциально возможной второй волне пандемии, и из-за перспективы остаться работать и учиться из дома, активно интересуются покупкой компьютеров, ноутбуков и рабочих столов.
Эксперты «Авито» выяснили, что покупают россияне к осени и как готовятся к потенциальной второй волне пандемии. В топе запросов «диван», «монитор» и «комбинезон».
Запрос «компьютер» занял 31 строку рейтинга поиска по всей России, на 33 позиции — «ноутбук». Однако, несмотря на то, что компьютеры ищут чаще, чем ноутбуки, по продажам за последний месяц они лидируют: категория «Ноутбуки» заняла 1,3% от всех продаж по России, а «Настольные компьютеры» — 0,8%. На 30 строке поиска расположились «мониторы», а продажи в этой подкатегории составили 0,6% от продаж по стране.
«Компьютерный стол» в августе вышел на 34 позицию поиска, а «компьютерное кресло» оказалось на 172 строке, при этом продажи в категории «Компьютерные столы и кресла» составили 0,8% от общих по России.
В Новосибирской области скончалисьуже более 400 пациентов с коронавирусом
В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на утро сегодня, 16 сентября, за минувшие сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. За это же время выписаны 82 пациента.
«Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 44 года, 72 года и женщина в возрасте 85 лет. Всего в регионе умер 401 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 44 человека, на ИВЛ — девять пациентов».
Заболевшая COVID-19 жительница Челябинска рассказала об «ужасах» больницы
Заболевшая ковидной пневмонией жительница Челябинска возмущена состоянием больницы, в которой находится. Унитаз стоит на кирпичах, а горячей воды нет, пожаловалась горожанка представителям СМИ. В учреждении уже отреагировали на её жалобу. Что подтвердили и что опровергли?
Ещё четверо кузбассовцев стали жертвами коронавируса
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 16 сентября, за минувшие сутки было выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом, 98 пациентов выписаны. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Уточняется, что за это время скончались четыре пациента.
В Хабаровске 120 классов закрыли на карантин по ОРВИ
В Хабаровске у 1066 учеников диагностировали ОРВИ. Занятия приостановлены в 120 классах в 41 школе.
Минздрав Кузбасса опроверг информацию о задержках «коронавирусных» выплат
В министерстве здравоохранения Кемеровской области заявили, что появляющиеся в отдельных средствах массовой информации сообщения о невыплате стимулирующих надбавок медикам не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что в регионе «продолжает осуществляться стимулирующая политика в отношении врачей, среднего и младшего медперсонала за работу с пациентами с COVID-19».
В Хакасии за сутки коронавирус выявили у 30 человек
В Хакасии за минувшие сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее число подтверждённых случаев достигло 3865.
В Приамурье большая часть носителей коронавируса болеет пневмонией
В Амурской области за последние сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту остаётся Благовещенск — плюс 7 новых случаев за сутки.
На Камчатке растёт число выявленных носителей коронавируса
На Камчатке за сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтверждено у 4155 жителей края.
В Якутии скончались более 90 пациентов с коронавирусом
В Якутии за сутки из 3651 проведённого теста выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели пять человек, один пациент скончался.
Кузбасс вступил «в определённую новую фазу» по коронавирусу — власти
Власти Кемеровской области были морально готовы к тому, что сентябрь окажется наиболее тревожным периодом по выявленным случаям заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Алексей Цигельник.
«Мы неоднократно говорили о том, что наиболее тревожным периодом для нас является как раз начало сентября, первые две-три недели от начала сентября, когда происходит одновременно несколько факторов. Это фактор возврата людей из отпусков. Это фактор завершения дачного сезона, когда люди возвращаются в крупные города. Это начало учебного года, безусловно, при котором растёт количество контактов между людьми, увеличивается количество пассажиров в транспорте, магазинах и так далее. Мы это прекрасно понимали, к этому были морально, скажем так, готовы. Но готовы не только морально: мы готовились и с точки зрения готовности медицинской инфраструктуры для приёма пациентов. Были развёрнуты дополнительные койки. Мы понимали, что когда-то наступит момент, когда количество заболевших у нас будет не меньше, чем у всех остальных, а по пересчёту населения — так же, как у всех остальных, а может быть, на какой-то период и больше. Поэтому ничего неожиданного не произошло», — заявил Цигельник.
Ещё несколько новосибирских школ отправили на карантин из-за COVID-19
Случаи заражения коронавирусом выявлены в школах Чановского, Татарского и Усть-Таркского районов Новосибирской области. Об этом сообщает издание «Сиб.фм» со ссылкой на эксклюзивную информацию от источника в Роспотребнадзоре.
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв привился от коронавируса
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв вакцинировался от COVID-19.
Минфин России предложил увеличить акцизы на сигареты из-за COVID-19
Увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% для компенсации расходов бюджета в условиях борьбы с заболеваемостью COVID-19 предложили в Министерстве финансов России. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.
В Москве за сутки скончались десять пациентов с COVID-19
В Москве за последние сутки скончались ещё десять пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев увеличилось до 5016, сообщили в оперативном штабе столицы.
В Калмыкии ввели ряд мер по ослаблению режима самоизоляции
В Республике Калмыкия вводится ряд послаблений режима самоизоляции. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков.
В Коми открылись бассейны
В Коми возобновили работу бассейны. Власти республики разрешили открыть бассейны, в том числе расположенные в физкультурно-спортивных организациях, фитнес-центрах (спортивных клубах), банях, саунах, а также в образовательных организациях.
В Вооружённых силах России за сутки 36 человек излечились от COVID-19
В Вооружённых силах по состоянию на 15 сентября выявлено 483 носителя коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.
Ненецкую школу переводят на дистанционное обучение из-за COVID-19
В Нарьян-Маре у учителей одной школы выявили COVID-19, всех учеников отправят на дистанционное обучение.
По данным Минпросвещения РФ, в 2020 году более 815 тысяч детей из 59 регионов страны отдохнули в оздоровительных лагерях. Учреждения дополнительного образования, культуры и спорта подготовили очные программы, в которых приняли участие более 1,3 млн ребят. К мероприятиям в дистанционном режиме присоединились почти 10,4 млн школьников.
Белоруссия начала клинические испытания российской вакцины от COVID-19
Белоруссия приступила к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.
Об открытии новых медицинских центров 15 сентября, построенных Минобороны, читайте в трансляции ИА REGNUM
Путин оценил новые медцентры, построенные Минобороны — трансляция
В Калужской области за сутки выявили 30 носителей коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 человек за последние сутки. Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 534 положительных теста.
В регионах России проходит второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения, сообщает Роспотребнадзор 15 сентября.
Проведение серологического мониторинга с целью изучения популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 в условиях пандемии COVID-19 является необходимым элементом эпидемиологического надзора, поскольку эпидемиологическое благополучие населения в отношении COVID-19 определяется состоянием популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2.
Второй этап сероэпидемиологического исследования населения РФ к вирусу SARS-CoV-2 будет проходить в формате взятия материала у одних и тех же волонтеров, участников предыдущего этапа, с использованием той же тест-системы.
Планируют приступить к исследованиям Ленинградская область, Санкт-Петербург, Тюменская область, Хабаровский край, Краснодарский край, Московская область, Приморский край, Республика Татарстан, Ростовская область, Свердловская область, Челябинская область, Белгородская область, Астраханская область, Владимирская область, Иркутская область, Красноярский край, Москва, Нижегородская область, Новосибирская область, Республика Крым, Саратовская область, Ставропольский край, Тульская область. Амурская, Калининградская и Мурманская области присоединятся к исследованию в октябре текущего года.
Научным координатором проекта является ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора.
Повторное введение вакцины от коронавируса существенно улучшает иммунную защиту организма, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Это даёт возможность создать очень стойкий, продолжительный иммунитет именно к нужному белку коронавируса, то есть белку «короны», тем самым повышая иммунный ответ, иммунную защиту вакцинируемого в четыре, пять, шесть и более раз», — сказал он в эфире Первого канала.
На сегодня в России более 300 человек привиты в рамках пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса. Только у 14% возникли жалобы на слабость и мышечные боли.
В Оренбуржье от COVID-19 скончался пожилой мужчина
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 15 сентября, зафиксирован один летальный исход у пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Скончался мужчина 1947 года рождения из Бузулука. У пациента подтвержденная пневмония.
Академик РАН Гинцбург сказал, что COVID-19 не уйдёт без массовой вакцинации
Вторую, а затем и третью волну коронавирусной инфекции следует ожидать, если в России не будет проведена массовая вакцинация, заявил директор Центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург:
«До тех пор, пока не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будут, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна».
Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной на протяжении последнего месяца, лишь в 15 регионах число заразившихся растет более чем на 1% в сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В ходе церемонии открытия двух новых многофункциональных медицинских центров 15 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил коллектив Роспотребнадзора и ветеранов службы с 98-летием со дня образования санитарно-эпидемиологической службы:
«Сегодня, как раз 15 сентября исполняется 98 лет со дня образования в нашей стране санитарно-эпидемиологической службы.
Созданная ещё в 1922 году, она сразу же стала важной составной частью системы здравоохранения страны, обеспечила преемственность её развития, её исторических традиций. И мы по праву гордимся именами Эрисмана, Семашко, Сысина, многих других учёных и врачей, которые стояли у истоков отечественной санитарно-эпидемиологической школы. Некоторых из них мы в последнее время не один раз уже вспоминали.
Хочу поздравить ветеранов службы, и особые слова тем, кто обеспечивал эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны.
В наши дни тысячи специалистов трудятся в этой важнейшей сфере, это врачи, эпидемиологи, микробиологи, гигиенисты. Во многом благодаря вашей работе, уважаемые друзья, мы эффективно противостоим и распространению коронавирусной инфекции.
Так, Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения и при этом на 100-м месте по показателям смертности от этой опасной инфекции, на 100-м. Добавлю, что наша страна лидирует в мире по такой позиции, как количество проведённых тестов на 100 тысяч граждан.
Такая комплексная работа позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, обеспечивать стабильную эпидемиологическую обстановку. Проводить эффективное лечение, а, значит, защищать жизнь и здоровье миллионов людей.
Хочу поблагодарить вас за добросовестный труд. Пожелать вам, уважаемые друзья, успехов в работе и, конечно же, здоровья, личного счастья».