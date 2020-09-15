В ходе церемонии открытия двух новых многофункциональных медицинских центров 15 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил коллектив Роспотребнадзора и ветеранов службы с 98-летием со дня образования санитарно-эпидемиологической службы:

«Сегодня, как раз 15 сентября исполняется 98 лет со дня образования в нашей стране санитарно-эпидемиологической службы.

Созданная ещё в 1922 году, она сразу же стала важной составной частью системы здравоохранения страны, обеспечила преемственность её развития, её исторических традиций. И мы по праву гордимся именами Эрисмана, Семашко, Сысина, многих других учёных и врачей, которые стояли у истоков отечественной санитарно-эпидемиологической школы. Некоторых из них мы в последнее время не один раз уже вспоминали.

Хочу поздравить ветеранов службы, и особые слова тем, кто обеспечивал эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны.

В наши дни тысячи специалистов трудятся в этой важнейшей сфере, это врачи, эпидемиологи, микробиологи, гигиенисты. Во многом благодаря вашей работе, уважаемые друзья, мы эффективно противостоим и распространению коронавирусной инфекции.

Так, Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения и при этом на 100-м месте по показателям смертности от этой опасной инфекции, на 100-м. Добавлю, что наша страна лидирует в мире по такой позиции, как количество проведённых тестов на 100 тысяч граждан.

Такая комплексная работа позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, обеспечивать стабильную эпидемиологическую обстановку. Проводить эффективное лечение, а, значит, защищать жизнь и здоровье миллионов людей.

Хочу поблагодарить вас за добросовестный труд. Пожелать вам, уважаемые друзья, успехов в работе и, конечно же, здоровья, личного счастья».