Москва, , 18:32 — REGNUM Вторую, а затем и третью волну коронавирусной инфекции следует ожидать, если в России не будет проведена массовая вакцинация, заявил директор Центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург 15 сентября на Первом канале.

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V» Sputnikvaccine.com

Гинцбург «До тех пор, пока не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будут, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна».

Хороший уровень вакцинации, по его словам, будет обеспечен, если ежемесячный объём производства вакцины «Спутник V» составит пять-шесть миллионов доз.

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