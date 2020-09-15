Псков, , 18:20 — REGNUM Возведение новой инфекционной больницы в Пскове и ее отделения в Великих Луках заняло 72 дня. Участие в строительстве приняли 740 рабочих и 20 единиц техники из разных регионов России, отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным представитель военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ Анатолий Алексеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам военного строителя, с 23 июня 2020 на территории города Пскова осуществлялось строительство и оснащение необходимым медицинским оборудованием многофункционального медицинского центра на 200 коек на общей площади более 10 тыс. кв. м.

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«С первых дней строительно-монтажные работы были организованы в три смены. К созданию центра привлекалось 740 человек и более 20 единиц техники из четырех регионов страны», — сказал Алексеев.

Контроль хода строительства осуществлялся в круглосуточном режиме национальным центром управления Минобороны. При создании медцентра учитывались все современные требования к организации процесса лечения инфекционных заболеваний. Больница укомплектована новейшим медицинским оборудованием, позволяющим оказывать полный объем медпомощи.

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«Многопрофильность Псковского медицинского центра делает его востребованным не только в ситуации борьбы с коронавирусом, но и в повседневном режиме», — резюмировал Анатолий Алексеев.

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