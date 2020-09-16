Тегеран, , 08:17 — REGNUM 15 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 140 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Пресс-секретарь министерства отметила, что с учётом 140 новых жертв их общее число по стране возросло до 23 453 человек. По словам Садат Лари, за последние 24 часа было выявлено около 2705 новых случаев заражения вирусом, при этом 1299 человек госпитализированы.

Она подчеркнула, что в общей сложности 407 353 иранца подверглись заражению смертельным вирусом, около 349 984 из них выздоровели и выписались из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3811 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Садат Лари также сообщила, что к настоящему времени в Иране было проведено 3 613 891 обследование на наличие вируса.