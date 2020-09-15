Грозный, , 18:02 — REGNUM В Чечне организована прокурорская проверка по факту избиения малолетнего ребенка. Видиокадры с жестой расправой, которую учинил взрослый, рапространили пользователи чеченского сегмента соцсетей.

«В настоящее время выясняются личности родителей либо иных законных представителей малолетнего, а также место и время данного происшествия», — говорится в сообщении надзорного ведомства, опубликованном на официальной странице прокуратуры в Instagram.

На видеокадрах взрослый сначала бьет, а потом душит и дергает за волосы ребенка, которому на вид около года, пишет портал Obzor. На втором ролике лежащий на полу малыш получает удары в живот и по лицу.

Прокуратура намерена установить личность жестокого «воспитателя», с тем чтобы в отношении него принять меры уголовно-правового характера.