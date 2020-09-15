Москва, , 18:00 — REGNUM Российскому блогеру Алексею Навальному следует разрешить передать в Россию данные по расследованию его «отравления», написал 15 сентября главврач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников, телеведущий, в своём телеграм-канале.

Мясников «Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию».

Напомним, Берлин обвинил Москву в организации «отравления» Навального, отказавшись передать России данные для совместного расследования без согласия самого Навального, которого тот не дал.

Эксперты среди нестыковок в «деле Навального» (очередной информационной кампании против России) обратили внимание на то, что российская сторона не препятствовала передаче блогера в Берлин, что было бы нелогично в случае его действительно целенаправленного отравления, тем более боевым отравляющим веществом.

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