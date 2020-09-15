Екатеринбург, , 18:12 — REGNUM Школьники Свердловской области едят слишком много майонеза, а также часто пьют газировку с пирожными. Об этом заявила глава отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева на пресс-конференции.

Ведомство провело опрос самих учащихся, а также их родителей и педагогов. Результаты расстроили санврачей: оказалось, что несовершеннолетние редко употребляют в пищу овощи и фрукты.

«Дети чаще едят майонез, пирожное и пьют газировку восемь раз в неделю», — сказала Моисеева.

С сентября 2020 года в школах региона началось информирование учащихся о здоровом питании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выявили нарушения в 62% школьных пищеблоков в 2019—2020 учебном году.

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