Екатеринбург, 15 сентября 2020, 18:12 — REGNUM Школьники Свердловской области едят слишком много майонеза, а также часто пьют газировку с пирожными. Об этом заявила глава отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева на пресс-конференции.
Ведомство провело опрос самих учащихся, а также их родителей и педагогов. Результаты расстроили санврачей: оказалось, что несовершеннолетние редко употребляют в пищу овощи и фрукты.
«Дети чаще едят майонез, пирожное и пьют газировку восемь раз в неделю», — сказала Моисеева.
С сентября 2020 года в школах региона началось информирование учащихся о здоровом питании.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выявили нарушения в 62% школьных пищеблоков в 2019—2020 учебном году.
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