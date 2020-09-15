Ярский район, , 17:51 — REGNUM Школа №2 в поселке Яр переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава Ярского района Александр Старцев на своей странице в социальной сети.

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В сообществе школы уточнили, что предварительно планируется, что дистант продлится не более 10 рабочих дней. Также указано, что болеет основная часть работников столовой, что не позволяет кормить детей.

Отмечается, что четыре работника столовой из шести «в один день, буквально, слегли с высокой температурой». Диагноз сотрудников пищеблока не уточняется.

«Смещено начало уроков, поэтому завтраки и обеды идут непрерывным потоком. Количество детей, проходящих через столовую за единицу времени увеличилось в 2 раза. Повара в первый день буквально валились с ног, но процесс отработали. Повара втянулись в напряжённый график. Но, по всей видимости напряжение сказалось на их здоровье», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение нескольких последних недель в Удмуртии регистрируется рост ежедневного числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Однако пока все школы республики, кроме указанной выше, работают в штатном режиме. Занятия проходят в очной форме. Причем ранее глава минобразования республики Светлана Болотникова говорила, что директорам школ рекомендуется использовать элементы дистанционного обучения для разведения потоков учащихся.