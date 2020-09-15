Черкесск, , 17:47 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будут привиты от гриппа на 15% больше граждан, чем в 2019 году. Всего планируется охватить вакцинацией 60% населения, сообщили 15 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

В регион уже поступила первая партия вакцины. Это 50 тыс. доз российских препаратов «Совигрипп» и «Флю-М», а также 27 тыс. доз вакцины для детей.

Прививочная кампания уже стартовала. Она проводится бесплатно для всех желающих. В первую очередь вакцинации подлежат учителя и медработники, сотрудники сферы торговли и общественного транспорта. Рекомендуется также прививаться беременным, детям от полугода до трех лет, лицам старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями.