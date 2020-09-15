Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM С 17 сентября в Петербурге начнут периодическое протапливание. Об этом 15 сентября сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

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Прогнозы погоды «неблагоприятны», уточнили в Смольном, температура воздуха в Северной столице продолжит понижаться. В связи с этим с 17 сентября теплоснабжающие организации будут постепенно включать источники тепла.

В первую очередь батареи потеплеют в детских садах и школах, учреждениях здравоохранения и социальной защиты. Жилые дома будут подключать управляющие компании, поэтому по вопросам наличия или отсутствия отопления в первую очередь необходимо обращаться туда.

Теплоснабжение города к предстоящему отопительному сезону готово, утверждают в Смольном: все планово-профилактические ремонты на сетях выполнить успели.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса с весны на осень были перенесены температурные испытания трубопроводов. Они пройдут в октябре, так как могут проводиться только в период полноценной работы системы теплоснабжения.