Екатеринбург, , 17:47 — REGNUM Свердловский областной суд оставил в силе постановление своих коллег из Верхней Пышмы о привлечении схимонаха Сергия к административной ответственности за возбуждение вражды. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Рассмотрение апелляции состоялось 15 сентября. «Изучив материалы дела, заслушав стороны, Свердловский областной суд оставил постановление без изменений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Романов был приговорён к штрафу в размере 18 тысяч рублей в июле. Суд установил. что соответствующие признаки есть в его проповеди. Представитель схимонаха подала апелляцию на это решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля схимонах был оштрафован за фейк. Также в июле церковный суд лишили его звания священника, а в сентябре — отлучил от церкви.

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