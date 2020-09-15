Калуга, , 19:38 — REGNUM В Калужской области бесплатное горячее питание получают порядка 47,5 тысячи учащихся начальных классов 318 школ. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал 15 сентября региональный министр образования и науки Александр Аникеев в рамках всероссийского совещания по вопросам развития общего и среднего образования.

Первоклассники © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Учебный год-2020: под угрозой «дистанционки» — все новости»

На официальных сайтах образовательных организаций размещена информация об условиях организации питания и меню горячего питания. Поступившие обращения граждан оперативно рассматриваются. Вопросы организации школьного питания и обеспечения его качества находятся на контроле руководства области и муниципалитетов.

Еще одной темой совещания стала работа школ в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. В начале учебного года во всех образовательных организациях состоялись уроки здоровья, на которых детям были разъяснены правила гигиены. В каждой школе разработан собственный алгоритм действий в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В частности, на входе осуществляется термометрия, дети с признаками ОРВИ не допускаются до занятий. В Калужской области финансирование мероприятий в рамках национального проекта «Образование» в 2020 году составило 2,5 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области открылась горячая линия по вопросам школьного питания