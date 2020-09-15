Воронеж, , 17:19 — REGNUM Функциональная зона участка, прилегающего к зданию Воронежского театра оперы и балета, будет изменена, постановление о внесении изменений в генплан Воронежа размещено на сайте администрации города.

Как прокомментировали решение в правительстве Воронежской области, речь идёт о трёх земельных участках. Первый участок — по площади Ленина, д. 7 (кадастровый номер 36:34:0401034:1226), на котором собственно расположено здание театра. Генпланом участок отнесен к функциональной зоне многофункциональной общественно-деловой застройки, в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж — к территориальной зоне О 1 «Многофункциональный общегородской центр». На двух других участках размещён сквер имени Пушкина, в соответствии с генпланом они расположены в функциональной зоне зеленых насаждений общего пользования.

С предложением о внесении изменений в генплан и включении участков в состав функциональной зоны многофункциональной общественно-деловой застройки выступил департамент строительной политики Воронежской области.

«Внесение изменений необходимо для проведения работ по реконструкции (строительству) Воронежского государственного театра оперы и балета. Реконструкция предусматривает увеличение габаритов проектируемого здания в сторону сквера. В связи с этим возникла необходимость в увеличении площади участка с театром за счет частей двух других земельных участков. Но это не означает, что рядом с театром не сохранится зона отдыха», — уточнили в пресс-службе.

«Проект реконструкции здания разрабатывается совместно с проектом благоустройства сквера. В итоге должно быть создано единое пространство, где озелененная территория сквера композиционно связана со зданием театра», — говорится в комментарии.

Вопрос реконструкции Театра оперы и балета Воронежа, который является частью архитектурного ансамбля центральной площади Воронежа, обсуждается уже несколько лет. В числе предложений — снос здания и строительство нового театра, впрочем эту идею активно раскритиковали общественники и эксперты-архитекторы.