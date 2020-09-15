Магас, , 17:17 — REGNUM В Ингушетии планируется провести эксгумацию останков солдат фашистской армии, погибших на подступах к городу Малгобеку в 1942 году. Организацией мероприятия займется рабочая группа, представляющая «Народный союз Германии по уходу за военными могилами» во главе с руководителем Сергеем Шевченко, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Мероприятия по эксгумации проводятся в рамках реализации межправительственных соглашений о воинских захоронениях, которые уполномочена осуществлять специально для этого созданная при участии Министерства обороны РФ Ассоциация международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы».

Цель работ, выполняемых членами «Народного союза Германии по уходу за военными могилами», выполнение гуманитарной миссии — захоронение павших в годы Второй мировой войны соотечественников. Немецкая общественная организация, которая создает захоронения немецких солдат за пределами Германии и собирает данные о немецких воинских захоронениях за рубежом, работает на территории России в том числе в Московской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ленинградской областях и других субъектах РФ.