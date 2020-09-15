Екатеринбург, , 17:14 — REGNUM Власти Свердловской области обсудят с главными врачами больниц, как исправить ситуацию с гигантскими очередями в поликлиниках региона. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков.

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Чиновник признал, что жалобы жителей стали для руководства области сигналом для вмешательства.

«Самое главное, чтобы эти очереди не превращались в источник инфекции», — упомянул Креков.

Власти проведут беседы с главврачами, чтобы минимизировать возникший «дополнительный фактор риска», добавил вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на большие очереди в детских поликлиниках жаловались жители Ревды и Екатеринбурга. В горздраве Екатеринбурга ответили, что имеет место дефицит врачей в ряде медучреждений.

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