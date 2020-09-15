Кириши, Ленинградская область, , 17:19 — REGNUM В городе Кириши Ленинградской области целую гимназию отправили на дистанционное обучение после того, как у нескольких школьников, вернувшихся с летнего отдыха, заподозрили коронавирусную инфекцию. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Комитет по образованию Киришской районной администрации по согласованию с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области принял решение о переводе Киришской гимназии на дистанционное обучение в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию у ряда учащихся.

«Для недопущения распространения возможного заболевания ученики гимназии переведены на дистанционное обучение сроком на две недели», — отметили в областной администрации.

По окончании этого периода для педагогов и персонала гимназии будет организовано тестирование на коронавирусную инфекцию, после чего будет принято решение о возможности возвращения к очному обучению.

Киришская гимназия стала первой школой Ленобласти, которая с начала учебного года уже переведена на дистанционное обучение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за все время пандемии коронавирусной инфекций в регионе заболело более 400 детей.

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