Москва, 15 сентября 2020, 16:56 — REGNUM Ситуация, когда маломобильные граждане России вынуждены были не один раз обращаться в привокзальные кассы для приобретения билетов, в том числе для подтверждения инвалидности, не соответствовала реалиям новой цифровой эпохи, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая. Об этом 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба ОП РФ.
Как подчеркнула Гурцкая, она надеется, что людям с инвалидностью будет удобно и комфортно пользоваться сервисом покупки билетов онлайн, что все так же слаженно заработает, как и планируется.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член ОП РФ Наталья Починок призвала определить в РФ минимальный достаточный уровень мер поддержки семей с детьми-инвалидами.
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