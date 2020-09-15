Москва, , 16:56 — REGNUM Ситуация, когда маломобильные граждане России вынуждены были не один раз обращаться в привокзальные кассы для приобретения билетов, в том числе для подтверждения инвалидности, не соответствовала реалиям новой цифровой эпохи, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая. Об этом 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба ОП РФ.

«Конечно, ситуация, когда маломобильные граждане вынуждены были не один раз обращаться в привокзальные кассы для приобретения билетов, в том числе для подтверждения инвалидности, не соответствовала реалиям новой цифровой эпохи, в которой мы живем, — сказала Гурцкая, комментируя новость о том, что специальная электронная система покупки людьми с инвалидностью билетов на железнодорожный транспорт заработает к декабрю 2020 года. — Автоматическое подключение системы оформления билетов к Федеральному реестру инвалидов избавит маломобильных граждан от такой необходимости. Мы рады, что предложения по обеспечению доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья покупок железнодорожных билетов онлайн, поддержанные Общественной палатой, были услышаны, и к декабрю 2020 года заработает специальная электронная система покупки людьми с инвалидностью билетов на железнодорожный транспорт».

Как подчеркнула Гурцкая, она надеется, что людям с инвалидностью будет удобно и комфортно пользоваться сервисом покупки билетов онлайн, что все так же слаженно заработает, как и планируется.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член ОП РФ Наталья Починок призвала определить в РФ минимальный достаточный уровень мер поддержки семей с детьми-инвалидами.

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