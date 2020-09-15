Краснодар, , 16:56 — REGNUM Ещё четыре пациента с коронавирусом скончались на Кубани, сообщили 15 сентября в региональном оперативном штабе.

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В Лабинской ЦРБ скончался 60-летний житель Курганинска. Среди сопутствующих заболеваний у мужчины были хронический лимфолейкоз и цирроз печени. В Краснодаре умер 38-летний мужчина, его доставили в тяжёлом состоянии, несколько дней он находился на ЭКМО. Два пациента скончались в Крымской ЦРБ. Это 88-летний житель Геленджика, а также 53-летняя жительница Абинска.

Общее число жертв коронавируса в Краснодарском крае на 15 сентября достигло 228 человек. За период пандемии число носителей вируса превысило 12,5 тыс. человек.