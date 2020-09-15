Владикавказ, , 16:55 — REGNUM Бизнесмен из Северной Осетии попался на неуплате налогов на многомиллионную сумму. Предприниматель укрыл от налоговой инспекции 45 млн рублей, сообщили 15 сентября в пресс-службе МВД по региону.

Как установлено в ходе следствия, 34-летний руководитель компании которая занималась торговлей вино-водочными материалами, представил в налоговый орган декларацию, в которую внес недостоверную информацию о доходах, что позволило ему уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость на сумму свыше 45 млн рублей.

Однако этот факт был вскрыт при проверке сотрудниками УЭП и ПК МВД по региону в июне 2020 года. Расследование уголовного дела уже завершено. Подозреваемый может получить наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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