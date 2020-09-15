Владимир, , 16:52 — REGNUM Министерство культуры РФ указало администрации Владимирской области на невозможность точечно изменить градостроительные регламенты в зонах охраны объекта культурного наследия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации, это был один из возможных путей решения проблемы дольщиков дома № 19 на улице Центральной.

Компания, взяв деньги дольщиков, построила два лишних этажа. Дом находится на территории исторического центра Владимира, где можно строить здания не выше 21 метра. Из-за этого 94 участника долевого строительства не могут получить свои квартиры с 2018 года.

По словам начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия областной администрации Михаила Иванова, «отпал» всего один вариант решения проблемы, и ситуация не является безвыходной.

«По поручению губернатора Владимира Сипягина мы прорабатываем другие возможные пути. Речь идёт об изменении установленных зон охраны в целом — в этом случае необходимо утвердить новый проект охранной зоны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Владимира. Второй выход — в применении механизмов Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», — рассказал Иванов.