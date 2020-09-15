Москва, , 16:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин 15 сентября поручил министру обороны России Сергею Шойгу составить наградные списки военнослужащих и гражданских специалистов, принимавших участие в ускоренном строительстве региональных медицинских центров.

Об этом Владимир Путин заявил по видеосвязи во время церемонии открытия многофункциональных медицинских центров, построенных под контролем военного ведомства в Псковской области.

«Сергей Кужугетович, я вас прошу представить предложения о поощрении тех военнослужащих, ну и гражданский персонал, которые внесли свой существенный вклад в реализацию тех задач, которые были поставлены в ходе строительства этих объектов — этих и других подобного рода», — сказал Владимир Путин.

Напомним, речь идёт о создании многофункциональных медцентров на 200 мест во Пскове и на 100 мест — в Великих Луках, укомплектованных персоналом и всем необходимым для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года на фоне начинавшейся пандемии коронавируса Сергей Шойгу заявил о планах Минобороны в короткие сроки построить 16 модульных медцентров для успешного противостояния эпидемии.

На сегодняшний день сданы в эксплуатацию медцентры в Одинцово, Нижнем Новгороде, Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске, Оренбурге, Калининграде, Пушкине (Ленинградской области), Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте и Воронеже.

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