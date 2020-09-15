Кызыл, , 16:49 — REGNUM Медицинский центр на 200 мест в столице Тувы Кызыле, который возводят военные, планируется ввести в строй к концу сентября. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгупрезиденту Владимиру Путину.

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Глава государства добавил, что работы в настоящее время идут по графику, выразив надежду, что он будет выдержан до конца.

После завершения строительства цента в Туве начнётся второй этап строительства многопрофильной поликлиники на 300 посещений в сутки.

Как сообщалоИА REGNUM, сегодня в Псковской области начала работу инфекционная больница на 300 мест, построенная военными строителями. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе видеоконференцсвязи с регионом.

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