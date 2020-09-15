Ново-Огарево, Московская область, , 16:36 — REGNUM Противодействие COVID-19 в России идёт эффективно, заявил 15 сентября глава государства Владимир Путин на открытии медцентров Минобороны РФ.

Путин «Мы эффективно противостоим распространению коронавирусной инфекции».

Если рассматривать процент заражения коронавирусом в России и в других странах, то РФ находится на 40-м месте по числу заболевших на 100 тысяч человек, а по летальности — на 100-м месте в мире.

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Что касается количества проведённых тестирований на выявление COVID-19 на 100 тысяч человек, то в мире Россия лидирует, отметил президент. Это означает, что заболевание выявляется на ранних стадиях, то есть распространение инфекции эффективно сдерживается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия стала первой страной, разработавшей вакцину от COVID-19. Препарат «Спутник V» проходит клинические испытания.

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