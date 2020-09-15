Кострома, 15 сентября 2020, 16:33 — REGNUM Семилетней костромичке Элине Беловой с диагнозом «гипопитуитаризм» отказали в получении льготных лекарств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта.
С просьбой о помощи к активистам обратилась бабушка ребёнка — Елена Белова. Из-за генетической патологии девочка отстаёт от сверстников в развитии и росте. Вместо среднестатистических показателей в 120,8 сантиметров рост Элины — всего лишь 106 сантиметров. При этом текущий рост девочки — результат 1,5-летней гормональной терапии. Исправить ситуацию могут дорогостоящие инъекции препарата «генотропин», содержащего гормон роста. Покупать их самостоятельно семья ребёнка не в состоянии.
На протяжении года препаратом ребенка обеспечивал благотворительный фонд имени Марины Гутерман. В случае Элины гормон роста требуется принимать до 18 лет. По словам Елены Беловой, ни одно из благотворительных сообществ оказалось не в состоянии обеспечивать ребёнка лекарствами на протяжении такого срока.
В июне 2020 года в «Российской газете» была опубликована статья, посвящённая истории юной костромички. После этого региональный департамент здравоохранения выделил девочке несколько доз лекарства. Позднее, 7 сентября, больному ребёнку отказались предоставлять препарат.
Инъекции гормонального средства для стимуляции роста требуются девочке ежедневно. Лечение эффективно только до тех пор, пока в организме Элины не закрылись так называемые ростковые зоны. Лекарство, выданное девочке департаментом здравоохранения, закончится в октябре.
Активисты ОНФ попросили директора департамента здравоохранения взять ситуацию под свой контроль и продолжить лечение из средств федерального бюджета в рамках программы «14 высокозатратных нозологий». В случае отказа активисты обратятся к московским специалистам.